«Anhängerlast» zwingt viele Stromer in die Knie

Frage von Beat ans AGVS-Expertenteam:

Ich fahre seit zwölf Jahren einen Toyota Prius, den ich durch einen Neuwagen ersetzen möchte. Das neue Auto sollte einen ähnlich geringen Treibstoffverbrauch haben und gleichzeitig einen Wohnwagen ziehen können, also rund 1700 bis 2000 Kilogramm Zuglast aufweisen. Nun musste ich aber feststellen, dass viele Hybridmodelle und auch reine Elektrofahrzeuge nur eine sehr tiefe Zuglast zulassen. Warum ist das so? Diese Autos sollten doch genug Kraft haben und auch vom Eigengewicht her gut genug sein.



Antwort:

Lieber Beat

Um die genannt hohen Anhängelasten zu ziehen, spielen mehr Faktoren mit als nur die Motorleistung und die Bremskraft. Natürlich beginnt die Sache beim Antrieb: Dazu zählen aber nicht nur genügend Leistung und Drehmoment, sondern auch ein entsprechend dimensioniertes Kühlsystem sowie ausreichend belastbare Komponenten wie Getriebe und Achswellen.

Auch das Fahrwerk muss mit der hohen Anhängelast zurechtkommen, allen voran die Bremsen, aber auch die restlichen Aufhängungsteile wie Quer- und Längslenker, Lagerstellen, Federn, Stossdämpfer und so weiter. Sie alle müssen die erhöhten Kräfte im Anhängerbetrieb aufnehmen. Da die Anhängerkupplung beziehungsweise ein entsprechender Querträger zu deren Befestigung bei den meisten Autos (Geländewagen und Nutzfahrzeuge mit Leiterrahmen bilden hier eine Ausnahme) an einem stabilen Teil der hinteren Radaufhängung befestigt wird, muss besonders auch dieser Teil und die Verbindung mit der Karosserie stärker dimensioniert sein. Um diese Voraussetzungen alle zu erfüllen, würden die von dir angesprochenen Hybrid- und Elektroautos schwerer und teurer.

Wichtig zu wissen: Bei der Beurteilung der Anhängelast existieren zum Teil unterschiedliche Werte für gebremste und ungebremste Anhänger. In solchen Fällen liegt die Last für gebremste Anhänger höher. Wenn du dich für ein konkretes Fahrzeug interessierst, ist es sicher am einfachsten und zielführendsten, beim Garagisten der entsprechenden Marke nachzufragen. Er wird dir sagen können, ob allenfalls ein nachträglicher Einbau einer Zugvorrichtung möglich ist, was ein solcher kostet und ob er mit teilweise aufwendigen Nachprüfungen bei der MFK verbunden ist. Und er wird dir auch Alternativen aufzeigen können, falls dein Wunschfahrzeug deinen Anforderungen nicht entspricht.

Gute Fahrt!

