10'000 Franken Schaden – lohnt die Reparatur?

Frage von Tamara ans AGVS-Expertenteam:

Ich hatte letzte Woche einen Selbstunfall. Mein Auto wurde in eine Carrosserie abgeschleppt, um es dort zu reparieren. Meine Versicherung schaute sich den Schaden an und meldete mir, dass dieser zwischen 9'000 und 10'000 Franken liege. Da mein Auto vor dem Unfall nur noch einen Wert von ca. 14'000 Franken hatte und auch nach dem Unfall noch einwandfrei fährt, lohnt sich eine Reparatur in meinen Augen nicht. Den Schaden würde abgesehen vom Selbstbehalt die Versicherung übernehmen. Soll ich das Auto tatsächlich für so viel Geld reparieren lassen?



Antwort:

Liebe Tamara

Deinem Mail entnehme ich, dass du für dein Auto eine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen hast. Denn nur in diesem Fall übernimmt die Versicherung die Kosten von selbst verschuldeten Kollisionsschäden. Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Autofahrerinnen und Autofahrer zu berücksichtigen, bieten die Autoversicherer diverse Versicherungsmodelle bei der Vollkasko an. Je nachdem, ob man Wert auf eine möglichst umfangreiche Deckung und Sicherheit legt, möglichst flexibel sein möchte bei der Werkstattwahl oder ob eine möglichst günstige Prämie im Vordergrund steht, kann man das für sich geeignetste Modell auswählen.

Offen gestanden sehe ich keinen Grund, den Schaden nicht reparieren zu lassen – zumal die Versicherung den Schaden ja übernimmt. Es kann zwar vorkommen, dass Versicherungen einen erlittenen Schaden auch ohne Reparatur entschädigen. Dies geschieht aber erst, wenn der Fahrzeugwert vor dem Unfall geringer war als die Reparaturkosten, also wenn es sich um einen Totalschaden handelt. Das ist hier nicht der Fall.

Wichtig ist, dass bei der Reparatur die Herstellerangaben berücksichtigt werden und auf qualitativ hochwertige Ersatzteile geachtet wird. Je nach Art der Beschädigung kann auch die Anwendung alternativer Reparaturmethoden durchaus sinnvoll sein. Ich denke da beispielsweise an die fachgerechte Ausbesserung und Neulackierung eines Kratzers in der Stossstange anstelle eines Ersatzes der ganzen Stossstange. So können Ressourcen eingespart werden. Für die Wahl eines geeigneten Reparaturbetriebs empfehle ich dir einen AGVS- oder Carrosserie-Suisse-Betrieb. Nebst der professionellen Schadenreparatur übernehmen diese Betriebe für dich gerne auch die Schadenabwicklung und Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!



