Ab wann darf mein Kind mit auf den Töff?

Frage von Patrik ans AGVS-Expertenteam:

Ich fahre einen 400ccm-Roller und möchte gerne mein Kind als Beifahrer mitnehmen. Ab welchem Alter ist das erlaubt?



Antwort:

Lieber Patrik

Besten Dank für deine spannende Frage. Ab welchem Alter ein Kind auf einem Motorrad bzw. Roller mitfahren darf, kann nicht pauschal gesagt werden; im Gesetz findet man nämlich kein konkretes Alter. Gemäss Art. 63 Abs. 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) müssen Mitfahrer die Trittbretter oder Fussrasten benutzen können. Ein Kind unter sieben Jahren darf zudem nur auf einem durch die Zulassungsbehörde bewilligten Kindersitz mitgeführt werden. Der Fahrzeugführer hat zudem sicherzustellen, dass mitfahrende Kinder unter zwölf Jahren einen Schutzhelm tragen (Art. 3b Abs. 1 VRV). Sonst droht dem Fahrer eine Busse, da ihm bei unter Zwölfjährigen die Verantwortung gesetzlich übertragen wird. Im Umkehrschluss bedeutet diese Regelung Folgendes: Möchte der 18-jährige Sohn mitfahren, so muss der Töfffahrer diesen auf die Helmpflicht hinweisen; im Falle eines Verstosses muss der 18-Jährige die Busse aber selbst bezahlen.

Wie du sehen kannst, kommt es bei deiner Frage also gar nicht auf die Grösse deines Rollers oder das Alter deines Kindes an, sondern es wird auf die konkrete Körpergrösse deines Kindes abgestellt. Ist es sieben Jahre alt und schon genug gross, um die Trittbretter/Fussrasten deines Rollers richtig zu benutzen, so darf es mit dir mitfahren. Du trägst jedoch die Verantwortung dafür, dass dein Kind mit einem Schutzhelm ausgestattet ist. Ist dein Kind noch keine sieben Jahre alt, so muss mit dem kantonalen Strassenverkehrsamt (und einem Fachgeschäft) abgeklärt werden, ob es für deinen Roller einen zugelassenen Kindersitz gibt. Ist es dir die Investition wert, kaufst du den Sitz und nimmst dein Kind mit dem Roller mit – auch wenn es noch nicht sieben Jahr alt ist.

Auch wenn das Mitführen eines Kindes im konkreten Fall erlaubt ist, so raten wir dir, deinen Nachwuchs zusätzlich mit geeigneter Schutzkleidung auszustatten: abriebfeste Hosen und Jacke, Handschuhe, Stiefel, reflektierende Weste.

Gute Fahrt!

