Anhängevorrichtung nachgerüstet: Muss ich jetzt vorführen?

Frage von Urs ans AGVS-Expertenteam:

Ich fahre den neuen BMW 630 GT. Leider habe ich das Fahrzeug ohne Anhängevorrichtung bestellt. Ein nachträglicher Einbau würde laut Händler satte 4500 Franken kosten, was ich ziemlich teuer finde. Ist es erlaubt eine handelsübliche Vorrichtung (nicht von BMW) montieren zu lassen? Und muss ich das Fahrzeug danach beim Strassenverkehrsamt vorführen lassen?



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Antwort:

Lieber Urs

Für den nachträglichen Einbau einer Anhängerkupplung und der dazu gehörenden elektrischen Anschlussdose für den Anhänger stehen dir sowohl die Nachrüstlösungen des Herstellers – in deinem Fall von BMW – als auch Vorrichtungen anderer Lieferanten zur Verfügung. Entscheidend ist, dass die entsprechende Anhängevorrichtung für deinen Fahrzeugtyp geeignet ist. Eine nachträglich eingebaute Anhängerkupplung gilt als technische Änderung und muss auf jeden Fall durch das Strassenverkehrsamt beziehungsweise durch eine im Auftrag des Strassenverkehrsamts handelnde Stelle geprüft und im Fahrzeugausweis eingetragen werden.

Am einfachsten ist es, wenn du die Anhängerkupplung samt elektrischem Anschluss in einem zur Selbstabnahme berechtigten Garagenbetrieb nachrüsten und prüfen lässt. So erhältst du alles aus einer Hand, profitierst vom Fachwissen des Nachrüstbetriebs und ersparst dir den Weg aufs Strassenverkehrsamt.

Welche Betriebe zur Selbstabnahme geeignet sind, erfährst du entweder direkt beim Strassenverkehrsamt oder bei der entsprechenden AGVS-Sektion deines Kantons.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.