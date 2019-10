Benziner, Hybrid, Elektro – auf was soll ich setzen?

Frage von Sepp ans AGVS-Expertenteam:

Ich frage mich, für welche Art von Motor ich mich beim Neukauf eines Autos entscheiden soll. Von den Klimaaktivisten wird ja diesbezüglich viel verlangt und auch die Politiker fangen an, in naher Zukunft nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zulassen zu wollen. Was passiert mit den Abertausenden von Occasionen, die es in den nächsten Jahren geben wird und für die kein Händler mehr beim Neukauf etwas zahlen wird?



Antwort:

Lieber Sepp

In der Tat war die Palette an Antriebstechnologien noch nie so gross wie heute. Auf der einen Seite haben wir den Hype um das Elektrofahrzeug, auf der anderen Seite bewährte Technologien wie Benzin- und Diesel-Motoren, verschiedene Hybrid-Varianten sowie CNG (Erdgas und Biogas). Und auch einige Brennstoffzellen-Fahrzeuge sind bereits auf Schweizer Strassen unterwegs.

Bei der Wahl eines Neuwagens sollte unseres Erachtens aber nicht die Antriebstechnologie im Vordergrund stehen, sondern der Einsatzzweck. Das heisst: Wie viele Plätze werden benötigt? Welche Distanzen sollen damit täglich zurückgelegt werden? Soll damit auch ein Anhänger gezogen werden können? Und so weiter.

Falls du den Wagen vorwiegend für kurze Strecken brauchst, kann ein batterieelektrisch angetriebenes Auto (mit einer verhältnismässig kleinen und leichten Batterie) durchaus eine prüfenswerte Alternative sein. Auf langen Strecken haben Verbrennungsmotoren – Diesel, Benzin oder auch CNG – nach wie vor ihre Vorteile.

Für den Occasionsmarkt lässt sich sagen, dass sich die CO2-Ziele und die immer strengeren Emissionsvorschriften jeweils nur auf Neuwagen beziehen. Man hat als Autobesitzer also einen gewissen Bestandesschutz. Zumindest sieht es in der Schweiz danach aus, dass pauschale Verbote für gewisse Technologien (noch) keine Mehrheit finden. Mit den nun vor der Türe stehenden Verschärfungen bei den CO2-Zielen von 130 auf 95 Gramm pro Kilometer könnte es sogar ein Szenario geben, bei welchem gut erhaltene Occasionen im Wert steigen, da die Neuwagen - besonders diejenigen mit hohen CO2-Werten - aufgrund der hohen CO2-Sanktionen verteuert werden. Dies ist aber wirklich nur eines von mehreren möglichen Szenarien.

Gute Fahrt!

