Braucht ein Automatik-getriebe auch Ölwechsel?

Frage von Aaron ans AGVS-Expertenteam:

Ich besitze ein achtjähriges Auto mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe. Der Wagen hat 170'000 Kilometer auf dem Tacho, ist aber noch bestens in Schuss und ich möchte ihn noch einige Jahre fahren. Das Automatikgetriebe hat eine sogenannte Lebenslang-Füllung. Ein Ölwechsel sollte also nicht nötig sein. Verschiedene Firmen bieten einen solchen aber an und in Online-Foren wird dieser Ölwechsel mit Getriebespülung kontrovers diskutiert. Was denkt ihr dazu und könnt ihr etwas raten?

Antwort:

Lieber Aaron

Das Öl von Automatikgetrieben wird im Laufe der Jahre stark beansprucht – einerseits thermisch durch Temperaturspitzen von mehreren hundert Grad, aber auch mechanisch durch die sogenannte Scherbelastung. Dadurch altern die im Öl vorhandenen Additive und verlieren mit der Zeit an Wirkung. Zudem sammeln sich Abrieb, Verunreinigungen und Ablagerungen im Getriebe an.

Da dieser Prozess über einen längeren Zeitraum und schleichend stattfindet, ist er für den Autofahrer in aller Regel kaum wahrnehmbar. Dass sich die Schalteigenschaften über die Jahre verschlechtert haben, bemerkt man daher oft erst, wenn das Getriebe gespült und frisch befüllt wurde.

Immer mehr Getriebe- und Fahrzeughersteller empfehlen inzwischen wieder einen Ölwechsel bei Automatik- oder Doppelkupplungsgetrieben. Je nach Getriebe- und Autotyp wird ein Wechsel ungefähr alle 100'000 Kilometer beziehungsweise nach fünf- bis zehn Jahren empfohlen.

Wichtig ist, dass mit dem Ölwechsel auch eine Spülung des Getriebes vorgenommen wird. Denn beim einfachen Ölwechsel kann lediglich ein Teil des im Getriebe befindlichen Öls abgelassen und ersetzt werden. Eine Spülung hingegen entfernt praktisch die gesamte Menge Altöl aus dem Getriebe und beseitigt die Ablagerungen und Verunreinigungen effektiv.

Eine professionelle Getriebespülung braucht etwas Zeit und hat ihren Preis: Bei der Arbeitszeit sollte mit zwei bis vier Stunden gerechnet werden. Dazu kommen rund zehn Liter Getriebeöl – die Kosten betragen so je nach Fahrzeugtyp zwischen 400 und 1000 Franken. Das ist aber sicher günstiger und nachhaltiger als ein Schaden am Getriebe.



Gute Fahrt!

