Darf ich einen Klappen-Auspuff nachrüsten?

Frage von Patrik ans AGVS-Expertenteam:

Ich möchte an meinem Auto, einem Dodge Challenger mit Jahrgang 2016 und 5,7 Liter Hubraum, die in der EU zugelassene Klappenauspuffanlage verbauen lassen. Kann dies im Kanton Bern im Fahrzeugausweis eingetragen werden? Da das Fahrzeug ein Grauimport ist, verfügt es leider nicht über ein Certificate of Confirmity (COC), ist aber vom DTC genehmigt und zugelassen.



Antwort:

Lieber Patrik

Grundsätzlich gilt Artikel 53, Absatz 4 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS): «Unnötige lärmsteigernde Eingriffe am Fahrzeug und an dessen genehmigten Bauteilen sind untersagt, selbst wenn die zulässige Geräuschgrenze eingehalten bleibt.» In der Theorie mag das einfach und einleuchtend klingend. Was in der Praxis aber tatsächlich unter «lärmsteigernd» verstanden wird, ist letztlich Interpretationssache. So können beispielsweise hohe oder tiefe Töne bei gleicher Lautstärke als unterschiedlich «lärmig» wahrgenommen werden. Zudem empfinden einige den Klang eines hubraumstärkeren V8-Motors als Musik in den Ohren, andere hingegen stufen dies als störenden Lärm ein.

Hier einige grundsätzliche Informationen zum Thema Abgasanlage: Ein 1:1-Ersatz (beispielweise wegen eines Defekts) ist problemlos und ohne Prüfung möglich, solange die verwendeten Ersatzteile die benötigten Prüfzeichen bzw. Dokumente aufweisen. Eine Klappenauspuffanlage mit manueller Verstellung ist nur dann zulässig, wenn ein Nachweis besteht, dass die Vorschriften in allen möglichen Einstellungen eingehalten werden. Klappenauspuffanlagen mit automatischen Steuerungen (sog. Sound-Management), sind nur zugelassen, wenn sie auf der europäischen Gesamtgenehmigung für das entsprechende Fahrzeug aufgeführt sind oder wenn eine anerkannte Prüfung gemäss den europäischen Messvorschriften vorliegt.

Das Thema ist ziemlich komplex und hängt stark vom Einzelfall ab – unter anderem vom Alter beziehungsweise Zulassungsdatum des Fahrzeugs und von der Art der Bewilligung für die (Klappen-)Auspuffanlage. Einfach gesagt: Je neuer das Fahrzeug, desto strenger die Richtlinien. Das gilt sowohl für die Zulassung serienmässiger Fahrzeuge als auch für die Nachrüstung. Bei der Nachrüstung muss also beachtet werden, dass die zum Zeitpunkt der Neufahrzeug-Zulassung geltenden Höchstwerte eingehalten sind. Dementsprechend wendest du dich mit dem konkreten Fall am besten direkt ans Strassenverkehrsamt. Dieses ist schliesslich zuständig für die Zulassung. Kompetente Beratung findest du natürlich auch beim DTC in Vauffelin, das bei Bedarf auch entsprechende Einzelprüfungen vornimmt.

Gute Fahrt!

