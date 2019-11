Darf ich mein Auto mit 95 statt 98 Oktan betanken?

Frage von Andrea ans AGVS-Expertenteam:



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

In einem Ratgeber vom Oktober 2018 habt ihr geschrieben, man soll jenes Benzin verwenden, das der Hersteller empfiehlt. Ich bin da gerade etwas überfordert. Ich habe mir im März 2019 ein sportliches Auto mit 300 PS gekauft. Der Verkäufer sagte mir, ich solle Benzin mit 98 Oktan tanken, sonst riskiere ich Schäden am Motor. Ist das wirklich so? Muss ich 98-er nehmen? Ich war auch schon an Tankstellen, die nur 95 Oktan anboten. Mit schlechtem Gewissen habe ich dann 95-er getankt – in der Hoffnung, es bleibe alles in Ordnung.

Antwort:

Liebe Andrea

Grundsätzlich solltest du schon den Treibstoff tanken, den die Fahrzeughersteller empfehlen. Du findest diese Empfehlung im Handbuch und auf der Innenseite des Tankdeckels. Wenn dort also ROZ 98 steht, würde ich auch dieses tanken. Die Motorenregelung deines Autos ist auf 98er-Benzin ausgelegt und optimiert.

Nicht jede Tankstelle in der Schweiz führt jedoch dieses Benzin – wie du ja bereits festgestellt hast. In diesem Fall darfst du auch Superbenzin 95 tanken – ohne schlechtes Gewissen und vor allem, ohne einen Motorschaden zu riskieren. Es ist zwar mit geringfügigen Leistungseinbussen zu rechnen, allenfalls auch mit einem etwas höheren Verbrauch, aber am Motor selbst geht sicher nichts kaputt.

Zur Not könntest du sogar Normalbenzin mit 91 Oktan tanken. Dann allerdings musst du darauf achten, nur mit geringer Motorbelastung zu fahren und insbesondere den mittleren Drehzahlbereich nicht zu überschreiten. Und: Tanke sobald wie möglich Superbenzin nach.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.