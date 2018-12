Darf ich mein Auto mit einem Booster starten?

Frage von Christoph ans AGVS-Expertenteam:

Eine Grundsatzfrage: Darf man bei modernen Autos und LKWs den Motor mit einem Hochstrom-Ladegerät starten?



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.

Antwort:

Lieber Christoph

Du sprichst ein Thema an, das im Winter ganz sicher für viele Autofahrerinnen und Autofahrer spannend ist. Die Batterie ist als Stromlieferant der Lebensnerv jedes Autos. Entsprechend häufig – in über 50 Prozent aller Fälle – ist sie für Pannen verantwortlich. Gerade die kalten Winternächte setzen den Batterien oft über Gebühr zu. Zudem wird die Batterie im Winter stärker beansprucht als in den warmen Sommermonaten: Das Gebläse läuft auf Hochtouren, die Scheibenwischer werden öfter genutzt sowie die Heckscheibe und die Sitze geheizt. Die Folge: Es wird kurzzeitig mehr Energie verbraucht, als die Lichtmaschine produzieren kann. Dies führt vor allem auf Kurzstrecken dazu, dass die Batterie nicht mehr voll aufladen kann.

Die Booster, mit denen sich Autos trotz schlapper Batterie starten lassen, haben in den letzten Jahren einen eigentlichen Boom erlebt. Die preisgünstigsten Modelle sind bereits für unter 100 Franken erhältlich. Grundsätzlich sind diese Starthilfen so unproblematisch wie das «klassische» Überbrücken von einer anderen Autobatterie, solange man gewisse Regeln beachtet:

1. Richtige Reihenfolge beim Anschliessen der Kabel beachten: Plus-Kabel (rot) vor Minus-Kabel (schwarz).

2. Richtige Anschlussstellen für Plus-/Minuskabel an der Batterie resp. an den vorhandenen Fremdstartpunkten verwenden.

3. Bedienungsanleitung beachten: Bei einigen Fahrzeugen rät der Hersteller von einer Starthilfe ab.

Sobald du merkst, dass du am Morgen länger als üblich «orgeln» musst, bis dein Wagen anspringt, geh auf Nummer sicher und lass die Batterie von einem Profi checken. Der AGVS-Garagist sieht sofort, ob ein vollständiges Aufladen der Batterie genügt oder ob ein Wechsel angezeigt ist. Denn nicht immer liegt es an der Batterie, wenn der Motor nicht startet: Manchmal sind es auch kleine Ursachen, wie ein versehentlich nicht ausgeschalteter Verbraucher oder oxidierte Kabel und Polklemmen.

Und zum Schluss noch ein Tipp: Für Autos, die kalte Winternächte draussen verbringen müssen, gibt es Batterie-Thermoüberzüge zu kaufen. Diese «Batterie-Mäntelchen» kosten wenig und helfen der Batterie, den benötigten Startstrom auch bei Temperaturen tief im Minusbereich zur Verfügung zu stellen.

Gute Fahrt!

