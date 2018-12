Wann darf ich mit dem Kat. B-Ausweis wieviel Kilos ziehen?

Frage von Felix ans AGVS-Expertenteam:

Mein Auto hat eine Anhängerkupplung. Im Fahrzeugausweis ist als maximale Anhängelast 1500 Kilogramm eingetragen, das maximale Zuggewicht von Auto und Anhänger ist auf 3660 kg beschränkt. Darf ich mit dem Fahrausweis der Kategorie B einen Anhänger ziehen, der 1300 kg schwer ist? Das maximale Zuggewicht beträgt in diesem Fall 3470 kg. Und darf ich mit dem Fahrausweis der Kategorie BE einen Anhänger ziehen, der für maximal 1600 kg zugelassen ist, diesen aber nur bis 1500 kg beladen.



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Antwort:



Lieber Felix

Ich kann deine beiden Fragen mit Ja beantworten. Zur ersten Frage: Der Führerausweis Kategorie B gilt für «Motorwagen und dreirädrige Motorfahrzeuge» mit einem Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm. Du darfst damit also einen Anhänger mit 1300 kg Gewicht ziehen, sofern das Gesamtgewicht deines Autos 2200 kg nicht übersteigt.

Bei der Bestimmung der notwendigen Ausweiskategorie werden immer die zulässigen Gesamtgewichte von beladenem Zugfahrzeug und beladenem Anhänger berücksichtigt, unabhängig von der tatsächlichen Ladung.

Bei der Fahrt auf der Strasse ist dann aber das tatsächliche Gewicht massgebend für die Beurteilung, ob die technischen Vorgaben eingehalten sind. Damit ist auch deine zweite Frage beantwortet: Der Ausweis der Kategorie BE erlaubt das Führen von Fahrzeugkombinationen, die sowohl schwerer als 3,5 Tonnen sind, als auch einen Anhänger schwerer als 750 kg aufweisen.

Da für den Betrieb auf der Strasse auch hier das tatsächliche Gewicht massgebend ist, darfst du einen Anhänger ziehen, der auf 1600 kg ausgelegt ist, solange die technisch bedingte maximale Anhängelast (in deinem Fall 1500 kg) sowie das maximale Zuggewicht (in diesem Fall 3660 kg) nicht überschritten werden. Bei der Ausnützung der maximal möglichen Anhängelast von 1500 kg darf das effektive Gewicht des Zugfahrzeugs also maximal 2160 kg betragen.

Übrigens: Mit dem Ausweis Kat. B darfst du zudem einen Anhänger mit maximal 750 kg Gesamtgewicht ziehen, wenn das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs schon 3,5 Tonnen beträgt. Erst bei einem Gesamtgewicht des Anhängers von mehr als 750 kg ist die Summe aus Zugfahrzeug und Anhänger massgebend.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.