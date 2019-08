Fahrspuren bei Baustellen – was gilt?

Frage von Irene ans AGVS-Expertenteam:

In den Autobahnbaustellen ist die linke Spur meistens mit einer Maximalbreite von zwei Metern ausgeschildert. Weil mein Auto knapp über diesem Mass ist, bleibe ich dann auf der rechten Spur – auch wenn hier in aller Regel zu langsam gefahren wird. Dabei werde ich ständig von Lieferwagen, Vans und SUV überholt, die sicher breiter sind als zwei Meter. Dürfen diese Fahrzeuge die linke Spur benutzen?



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).



Antwort:

Liebe Irene

Vielen Dank für deine interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass die linke Spur bei Baustellen auf der Autobahn meistens enger ist als die rechte Spur. Diese ist dann mit einem runden Signal gekennzeichnet, das die Maxmalbreite des Fahrzeugs kennzeichnet.

Bei einem solchen Signal handelt es sich um ein Vorschriftssignal gemäss Art. 16 Abs. 1 Signalisationsverordnung (SSV). Solche Vorschriftssignale zeigen entweder ein Verbot oder ein Gebot an. Verbotssignale haben im Allgemeinen einen roten Rand und ein schwarzes Symbol auf weissem Grund. Diese Beschreibung trifft auf das von dir erwähnte Signal zur Kennzeichnung der maximalen Breite des Fahrzeuges zu, weshalb es sich dabei um ein Verbotssignal handelt. Um genau zu sein, handelt es sich dabei um ein Signal «Höchstbreite» im Sinne von Art. 21 SSV. Dieses Signal schliesst Fahrzeuge aus, deren Breite mit der Ladung den angegebenen Wert übersteigt.

Ist auf dem konkreten Signal eine Höchstbreite von «2m» angegeben, so dürfen breitere Fahrzeuge die signalisierte Fahrspur nicht benützen. Tun sie dies trotzdem, so verstossen sie gegen Art. 21 SSV in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG), wonach Signale, Markierungen und Weisungen der Polizei zu befolgen sind. Die Nichtbeachtung ist strafbar.

Die Missachtung eines Signals «Höchstbreite» kann nicht im Ordnungsbussenverfahren geahndet werden, da dies nicht in der Bussenliste zum Ordnungsbussengesetz enthalten ist. Es kommt daher das ordentliche Strafverfahren zum Zug. Artikel 90 SVG unterteilt die Verletzungen der Verkehrsregeln in einfache (Abs. 1), grobe (Abs. 2) und krasse Verkehrsregelverletzungen (Abs. 3 und 4). Ein ungenügender seitlicher Abstand beim Überholmanöver stellt - unter Umständen - eine grobe Verletzung des SVG dar, weshalb nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch ein Führerausweisentzug von mindestens drei Monaten droht (Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG).

Bei Strassen, die mit einer Maximalbreite von «2,30m» signalisiert sind, gäbe es übrigens Ausnahmen (Art. 21 Abs. 1 SSV). So dürfen nach Art. 64 Abs. 2 Verkehrsregelnverordnung (VRV) Arbeitsfahrzeuge, Tiertransportfahrzeuge, Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h, land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h und Tierfuhrwerke eine Breite von 2,55m aufweisen, auch wenn eine Höchstbreite von 2,30m signalisiert ist.

Du machst also alles richtig, wenn du mit deinem Fahrzeug die linke Spur nicht befährst. Andernfalls würdest du gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen und müsstest mit einem ordentlichen Strafverfahren rechnen.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!



Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.