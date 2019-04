Funktioniert ein Diesel auch mit Heizöl?

Frage von Marcel ans AGVS-Expertenteam:



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Ich weiss, dass es verboten ist. Aber mich interessiert es trotzdem: Wäre es technisch möglich, ein Dieselfahrzeug mit Heizöl zu betreiben?

Antwort:

Lieber Marcel

Technisch waren Heizöl «extra leicht» und Dieselkraftstoff bis Mitte der 1990er-Jahre in der Tat nahezu identisch. Mittlerweile sind sie aber nicht mehr zu vergleichen. Zu unterschiedlich sind ihre Einsatzzwecke. Beim Dieseltreibstoff ging die Entwicklung der letzten 25 Jahre in Richtung bessere Zündwilligkeit, höhere Kälteresistenz und geringere Russbildung. Beim Heizöl wurden die Lagerfähigkeit, die Temperaturstabilität und die Verträglichkeit gegenüber Metallen verbessert.

Die Hauptunterschiede bestehen heute unter anderem in einem höheren zulässigen Schwefelgehalt des Heizöls und in den verwendeten Additiven in beiden Energieträgern. Beim Heizöl ist ein Schwefelgehalt von bis zu 50 Milligramm pro Liter zulässig, Dieseltreibstoff gilt heute bis zu einem Schwefelanteil von 10 mg/l als schwefelfrei. Bei der Verbrennung von Heizöl in einem modernen Dieselmotor würde durch den hohen Druck mehr Schwefeldioxid entstehen. Dieses Schwefeldioxid ist einerseits schlecht für die Umwelt und würde auf der anderen Seite auch dem Motorenöl schwer zusetzen. Auch ist Heizöl weniger selbstschmierend und weniger fein filtriert als aktuelle Dieselkraftstoffe. Längerfristig würde der Betrieb eines Diesels mit Heizöl zu einem erhöhten Verschleiss an den mechanischen Komponenten führen – bis hin zum Totalausfall.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Ja, der Motor würde wohl anspringen, dies aber nur für kurze Zeit und zum letzten Mal vor der Gesamtrevision.

Eine kurze Ergänzung zum rechtlichen Aspekt: Ob Heizöl als Dieselersatz und somit als Treibstoff für ein Fahrzeug verwendet werden kann, regelt das Mineralölsteuergesetz (MinöStG). Diesel unterliegt einem höheren Steuersatz als Heizöl. Gemäss Art. 4 Abs. 2 lit. a MinöStG entsteht für die Steuerdifferenz bei versteuerten Waren, die nachträglich zu Zwecken verwendet werden, die einem höheren Steuersatz unterliegen, eine Steuerforderung. Diese Forderung entsteht im Zeitpunkt der (zweckfremden) Verwendung. Auf deine Frage umgemünzt bedeutet dies, dass ab dem Zeitpunkt, in dem du Heizöl als Dieseltreibstoff verwendest, eine neue Steuerforderung entsteht.

Wird jemand mit Heizöl im Dieseltank erwischt, muss er die Steuerdifferenz berappen. Art. 38 Abs. 1 MinöStG sieht zudem vor, dass jemand, der die Steuer vorsätzlich oder fahrlässig hinterzieht, mit einer Busse bis zum Fünffachen der hinterzogenen Steuer bestraft wird. Und genau dieser Tatbestand liegt vor, wenn du Heizöl tankst. Damit dies bei einer Kontrolle einfach erkannt werden kann, ist Heizöl im Gegensatz zum Diesel leicht eingefärbt.

Heizöl tanken lohnt sich also in keinem Fall: Es ist nicht gut für deinen Motor und auch nicht für deinen Kontostand.



Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.