Gilt WLTP nun oder noch nicht?

Frage von Jean ans AGVS-Expertenteam:

WLTP, NEFZ, Abgasnorm Euro 6d-Temp – welche Verbrauchswerte und -normen gelten denn jetzt und müssen ausgewiesen werden? Stimmt es, dass selbst Fahrzeuge, die schon nach neuem WLTP-Zyklus gemessen werden, trotzdem noch nach NEFZ-Werten ausgewiesen werden?



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).



Antwort:

Lieber Jean

Ja, momentan ist das Ganze durch die Übergangsphase und die gestaffelte Einführung neuer Verbrauchs- und Abgasnormen tatsächlich etwas verwirrlich. Insbesondere, weil gewisse Modelle mit Verbrauchswerten nach WLTP- und gewisse noch nach altem NEFZ-Messzyklus ausgewiesen werden.

Grundsätzlich gilt: Verbrauchswerte und Emissionen von Personenwagen werden nicht mehr nach dem seit 1992 geltenden NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) gemessen, sondern nach dem WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Mit dem neuen WLTP-Verfahren werden übrigens alle Antriebsarten vom Elektro- über Wasserstoff-, CNG- und Hybrid- bis hin zum Benzin- und Dieselantrieb gemessen.

So sollen sie vergleichbarer werden und die teils massiven Abweichungen der Verbrauchsangaben zu den realen Werten von über 40 Prozent auf unter 20 Prozent gesenkt werden. Dass es nach wie vor Abweichungen zwischen Prüfstand und Praxis gibt, liegt beispielsweise daran, dass der Einfluss der Klimaanlage auf den Verbrauch weiterhin aussen vor bleibt, da auch beim WLTP-Verfahren die Klimaanlage ausgeschaltet werden darf. Der neue Zyklus ist jedoch klar dynamischer: Höchstgeschwindigkeit und Durchschnittstempo erhöhen sich, auch die gefahrene Strecke wird länger.

Bezüglich Abgasnormen gilt seit September 2018 für alle in die Schweiz importierten Neuwagen (Kategorie M1) sowie Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen (Kategorie N1) die Übergangsnorm 6c. Ab September 2019 tritt dann die Euro 6d-Temp-Norm in Kraft. Dabei kommen auch Praxismessungen auf der Strasse, sogenannte «Real Drive Emissions» (RDE) zum Tragen, für die jeweils eine individuelle Verlängerung vom Auspuffrohr zum mitgeführten Messgerät hergestellt werden muss – ein riesiger Aufwand für Fahrzeughersteller und Prüfbehörden! Unter anderem darum kam es zu den Verzögerungen bei den ganzen WLTP-Messungen. Ab 2021 und der Einführung der definitiven Euro 6d-Norm werden die RDE-Werte bei der Ermittlung der Abgaswerte stärker gewichtet.

Für die Kunden nun besonders verwirrlich: Erst per 1. Januar 2020 müssen die Verbrauchsangaben in den Verkaufsunterlagen (Preislisten, Internet, etc.) nach WLTP ausgewiesen sein. Bis dahin sind auch NEFZ-Werte Das führt dazu, dass in der Praxis bereits per WLTP gemessene Werte mit einer Umrechnungsformel auf theoretische NEFZ-Werte (sogenannte NEFZ 2.0-Werte) zurückberechnet werden, damit man die Modelle besser untereinander vergleichen kann. Die Art der Werte ist jedoch klar zu kennzeichnen. Auch die Berechnung der Energieeffizienzkategorie erfolgt noch auf Basis von NEFZ-Werten, da für viele Fahrzeuge/Typengenehmigungen nur diese verfügbar sind. Die grosse Umstellung erfolgt – wie bei den Verkaufsunterlagen – auch bei der Energieetikette erst per 2020.

Lieber Jean, wir hoffen, wir haben für dich Ordnung in den Begriffswirrwarr der Normen und Messzyklen gebracht. Wichtig: Bis 2020 besonders auch das Kleingedruckte und mögliche «Sternchen» in den Verkaufsunterlagen beachten, um sicherzugehen, ob es sich nun um NEFZ- oder schon WLTP-Verbrauchwerte handelt.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.