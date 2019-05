Kann ich meinen Benziner auf Biogas umrüsten?

Frage von Robin ans AGVS-Expertenteam:

Momentan kommen von verschiedenen Herstellern Autos auf den Markt, die mit CNG, also Erdgas und Biogas, angetrieben werden. Diese Autos fahren aber auch mit Benzin. Kann ich meinen Benziner nachträglich auf CNG umrüsten?



Antwort:

Lieber Robin

CNG ist die Abkürzung für «Compressed Natural Gas». Dieses besteht zum grössten Teil aus Methan (CH4), das sowohl fossil als Erdgas vorkommt, als auch durch Vergärung von organischem Material zu Biogas hergestellt werden kann. Ein Erdgas-Auto stösst rund 25 Prozent weniger CO2 aus als ein herkömmliches Benzin- oder Dieselfahrzeug, was die Technologie für verschiedene Hersteller interessant macht. Neben dem Volkswagen-Konzern bietet im PW-Bereich auch Fiat diverse Modelle mit dieser alternativen Antriebstechnologie an.

In der Schweiz ist dem Erdgas, das an den rund 150 Zapfstellen getankt werden kann, mindestens zehn Prozent Biogas beigemischt. Im Durchschnitt waren es in den letzten Jahren sogar mehr als 20 Prozent. Wer mit 100 Prozent Biogas fährt, ist unter dem Strich sogar nahezu CO2-neutral unterwegs.

Sämtliche in der Schweiz angebotenen CNG-Fahrzeuge sind bivalent. Das heisst, sie verfügen neben den Gas-Tanks auch über einen kleinen Benzintank. Wenn der Gas-Tank leer ist und bei einigen Modellen auch für den Kaltstart, schaltet das Motorsteuergerät automatisch auf Benzinbetrieb um. Das funktioniert, weil der CNG-Motor ebenfalls ein Ottomotor ist, dessen Gemisch über einen Zündfunken gezündet wird.

Trotzdem ist das Umrüsten ein schwieriges Unterfangen. Angefangen bei den zusätzlichen Gas-Tanks: Diese sind in einem Neuwagen in aller Regel platzsparend unter dem Kofferraum angebracht. Du müsstest in deinem Wagen dafür erst einen Platz finden. Weiter müsstest du den Nachweis erbringen, dass die für das Fahrzeug geltenden Abgasvorschriften auch im Gas-Betrieb eingehalten werden. Obwohl CNG deutlich «sauberer» verbrennt als Benzin, dürfte das mit hohen Kosten verbunden sein. Und eine Umrüstung darf auch die Fahrzeugsicherheit nicht beeinträchtigen.

Zudem sind Umrüstungen spätestens dann problematisch, wenn Schäden am Motor oder an der Abgasanlage auftreten, die man über die Herstellergarantie abwickeln möchte. Sobald ein Zusammenhang zwischen Umbauten oder Nachrüstungen und dem aufgetretenen Schaden besteht, kann der Hersteller die Garantieleistungen beschränken. Ein Beispiel dafür können Ventile sein, die aufgrund der langsameren Verbrennung von CNG über eine längere Zeit erhitzt und schliesslich beschädigt werden.

Es gibt viele Gründe, die für ein CNG-Fahrzeug sprechen: Umwelt, bewährte Technik, tiefe Betriebskosten und Steuervorteile. Und es gibt Gründe, die gegen die Umrüstung deines Benziners sprechen: Kosten für Material und Arbeit, Eingriff in die Motorelektronik, Zulassungshürden, Probleme mit der Garantie. Deshalb haben Umrüstungen in der Schweiz an Bedeutung verloren.

Wenn du dich für CNG-Mobilität interessierst, empfehle ich die neue Website cng-mobility.ch. Hier findest du viel Hintergrundmaterial und News zu dieser wirklich interessanten alternativen Antriebstechnologie.

Gute Fahrt!

