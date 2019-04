Kann man wegen CBD-Hanf Ausweis verlieren?

Frage von Domi ans AGVS-Expertenteam:

CBD-Hanf enthält immer auch einen kleinen Anteil THC. Kann man seinen Führerschein auch verlieren, wenn man CBD konsumiert?

Umfrage Hast Du schon mal CBD-Hanf konsumiert? Nein, noch nie.

Habs ein- zweimal probiert, ist aber nichts für mich.

Ja, ich nehme CBD gelegentlich, weil es mir gut tut.

Konsumier ich regelmässig.

Ich kiffe lieber (the real stuff).



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Antwort:

Lieber Domi

CBD (Cannabidiol) ist wie THC (Tetrahydrocannabinol) eines von über 80 Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze vorkommen. Während THC psychoaktiv ist, hat CBD eine beruhigende Wirkung. Im Gegensatz zum THC fällt CBD nicht unter das Betäubungsmittelgesetz.

Um deine Frage zu beantworten, ist ein Blick ins Strassenverkehrsrecht unerlässlich. Gemäss Artikel 31 Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG) muss jemand, der am Strassenverkehr teilnimmt, sein Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. Gemäss Art. 31 Abs. 2 SVG ist eine Person, die wegen Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, während dieser Zeit fahrunfähig und darf folgerichtig kein Fahrzeug führen. Die erwähnten anderen Gründe sind weit gefasst: Sie umfassen beispielsweise auch Zustände wie starke Übelkeit oder Übermüdung.

Der erwähnte Art. 31 Abs. 2 SVG wird in Art. 2 Abs. 1 und 2 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) weiter konkretisiert. Gemäss dieser Bestimmung gilt ein Fahrzeugführer als fahrunfähig, wenn der Wirkstoff THC (Cannabis) in seinem Blut mit einer Konzentration von 1.5 µg/L (=Mikrogramm pro Liter Blut) nachgewiesen wird. Dieser Grenzwert ist aufgrund der Nulltoleranzpolitik gegenüber THC sehr tief angesetzt.

Nun enthält auch CBD-Hanf geringe Mengen des berauschenden Wirkstoffs THC – genauer maximal ein Prozent. Damit besteht auch bei legalen CBD-Produkten die latente Gefahr, dass der Grenzwert von 1,5 Mikrogramm überschritten wird. In diesem Fall würdest du als fahrunfähig eingestuft, was eine schwere Widerhandlung gegen das SVG (Art. 16c Abs. 1 lit. c SVG) bedeutet. Diese Widerhandlung führt zu einem Führerausweisentzug von mindestens drei Monaten, im Wiederholungsfall von mindestens zwölf Monaten, führt (Art. 16c Abs. 2 lit. a bzw. lit. c SVG).

Du solltest also nach dem Konsum von CBD kein Fahrzeug lenken. Selbst wenn bei einer Polizeikontrolle kein THC in deinem Blut nachgewiesen werden kann, besteht die Möglichkeit, dass du gegen das SVG verstossen hast. CBD beruhigt und entspannt und kann bei entsprechender Dosierung zu Sedierung und Schläfrigkeit führen. Da auch die Übermüdung bzw. Schläfrigkeit zur Fahrunfähigkeit führen kann, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Polizei ein solches Verhalten ahndet. Auch versicherungstechnisch könnte das Fahren unter dem Einfluss von CBD zu Problemen führen. Deshalb rate ich nicht nur dir, sondern allen Verkehrsteilnehmer davon ab, unter Einfluss von CBD ein Fahrzeug zu führen.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.