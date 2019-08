Mehr PS, aber derselbe Verbrauch, wie geht das?

Frage von Philipp ans AGVS-Expertenteam:

Wie kann es sein, dass beim gleichen Automodell unterschiedliche Motorisierungen den gleichen Verbrauch ausweisen? Um ein Beispiel zu machen: Der Volvo V60 D3 mit 6-Gang Schaltgetriebe und 150 PS und der D4 mit 6-Gang Schaltgetriebe und 190 PS verbrauchen gemäss Herstellerangaben beide gleich viel Diesel und stossen somit gleich viel CO2 aus. Ähnliche Beispiele findet man bei diversen Herstellern. Braucht mehr Leistung nicht automatisch mehr Energie? Mit meinen bescheidenen Kenntnissen der Physik hätte ich diesen Zusammenhang vermutet.



Antwort:

Lieber Philipp

Ich kann dich beruhigen. Deine Physikkenntnisse brauchst du nicht zu hinterfragen. Tatsächlich stimmt der Grundsatz, dass mehr Leistung auch mehr Verbrauch bedeutet. Denn physikalisch wird Leistung als Energie oder Arbeit geteilt durch die Zeit definiert. Eine hohe Leistung bedeutet also nichts anderes, als dass viel Arbeit in kurzer Zeit erbracht wird.

Die Verbrauchs- und Emissionswerte von Autos werden in einem standardisierten Messverfahren (früher NEFZ, heute WLTP) ermittelt, damit die Fahrzeuge unter identischen Bedingungen miteinander verglichen werden können. Beim Prüfverfahren werden die Autos innerhalb einer fix vorgegebenen Zeit gleich stark beschleunigt, verzögert und bei konstanter Geschwindigkeit gehalten. Dazu wird für die allermeisten Autos nur ein Bruchteil der Motorenleistung benötigt. Die für den Testlauf aufgewendete Arbeit entspricht dann dem Energie- bzw. Treibstoffverbrauch.

Der gemessene Verbrauch wird in erster Linie durch den Rollwiderstand, das Fahrzeuggewicht und den Luftwiderstand beeinflusst. Beim gleichen Fahrzeugmodell – in deinem Beispiel dem Volvo V60 – sind diese Werte und damit auch die zur vorgegebenen Beschleunigung und Konstantfahrt benötigte Leistung sehr ähnlich. Deshalb ist grundsätzlich derselbe Energieaufwand nötig, um identische Fahrzeuge zu bewegen.

Es wäre aber falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass jedes Auto mit gleichem Rollwiderstand, Gewicht und Aerodynamik im Realbetrieb auch tatsächlich denselben Verbrauch aufweist. Denn ein wichtiger Aspekt darf nicht vergessen werden: Nicht jeder (Verbrennungs-)Motor verwertet die Energie aus dem Tank beziehungsweise aus der Batterie gleich effizient. So weist ein grossvolumiger Motor in der Regel grössere Trägheits- und Reibungsverluste auf. Hinzu kommen unterschiedliche Verluste aus der Kraftübertragung übers Getriebe an die Räder sowie der Aufwand für den Antrieb von Hilfsaggregaten wie Kühlwasserpumpe, Generator etc.

Zwei Motoren können trotz unterschiedlicher Maximalleistung im Teillastbereich dieselben Verbrauchswerte aufweisen. Wird im Praxiseinsatz dann die volle Leistung ausgeschöpft, so werden sich natürlich schon Unterschiede zeigen. Sowohl bei der Beschleunigung als auch beim Verbrauch...

Gute Fahrt!

