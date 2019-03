Occasionskauf – Benziner oder Diesel?

Frage von Christoph ans AGVS-Expertenteam:

Ich erwäge, mir einen Audi A4 oder A5 gebraucht zu kaufen, und frage mich, welchen Motor ich wählen soll. Über den 2-Liter-TFSI hört man, dass Probleme mit erhöhtem Ölverbrauch auftreten können. Der 1,8-Liter-Benziner ist mir etwas zu klein. Vielleicht ist ein 6-Zylinder wegen der langen Laufzeit die beste Wahl, denn ich fahre meine Autos gerne sehr lange. Oder kann man heutzutage noch einen Diesel empfehlen?

Was würden Sie mir raten?



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Antwort:

Lieber Holger

Offensichtlich bist du in deinem Entscheidungsfindungsprozess schon fortgeschritten – Marke und Modelle hast du ja bereits definiert. Was deine Fragen nach der Motorenwahl betrifft: Die hängt vor allem von der Nutzung des Wagens ab.

Bezüglich der von dir angesprochenen Ölproblematik beim 2,0-Liter-Benziner kann ich dich beruhigen: Ich habe einen befreundeten AGVS-Garagisten angerufen, der mir erklärte, die Geschichte sei ein alter Zopf. 2010 habe Audi die Zylinderkopfdichtungen angepasst und das Problem behoben.

Wenn dir die 163 PS des 1,8-Liter-Turbos zu wenig sind und du dich trotzdem vor dem Ölverbrauch des 2,0-Liter-Motors fürchtest, kann der 6-Zylinder in der Tat eine Lösung sein. Der ist etwas ruhiger und die Kraftentfaltung harmonischer.

Die Frage nach dem Diesel kann ich guten Gewissens mit «Ja» beantworten. Der Diesel erfährt aktuell ein grösstenteils unberechtigtes Bashing. Denn mit Partikelfilter und SCR-Technik sind die aktuellen Dieselmotoren sauber und verbrauchen gegenüber Ottomotoren nach wie vor weniger Treibstoff. Dadurch emittieren sie auch weniger CO2. Ein Diesel der Euro-6-Norm ist heute ein sehr effizientes Aggregat und sicher nicht klimaschädlicher als andere Verbrennungsmotoren.

Apropos sauber: Audi bietet die beiden Modelle, für die du dich interessierst, seit einiger Zeit auch mit CNG- bzw. Erdgas-Motoren an. CNG steht für Compressed Natural Gas und ist komprimiertes Methan. In der Schweiz ist dem fossilen Erdgas 20 Prozent Biogas beigemischt, das regenerativ aus Bioabfällen produziert wird. An vielen Zapfsäulen kannst du auch 100 Prozent Biogas tanken, womit du unter dem Strich nahezu CO2-neutral unterwegs bist.

Lass dich vom AGVS-Garagisten beraten. Analysiere mit ihm deine Mobilitätsbedürfnisse und deine Ansprüche. Brauchst du das Auto für lange Reisen oder bist du meistens auf Kurzstrecken unterwegs? Sitzt du oft allein im Auto oder benötigst du Platz für Kind und Kegel? Welche Distanz legst du ihm Jahr zurück? Wenn du diese Fragen gemeinsam mit dem Garagisten beantwortest, findest du sicher das Auto, das zu dir passt.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.