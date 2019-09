Richtig reagieren bei der Horrorfahrt in den Hagel

Frage von Beat ans AGVS-Expertenteam:

Während einem starken Gewitter mit Hagel auf der Autobahn hatten wir Automobilisten praktisch null Sicht. Die Fahrbahn war mit Eis bedeckt. Wir hielten unter Brücken und im Tunnel an oder fuhren in den Grünstreifen neben dem Pannenstreifen an den Waldrand. Ist das erlaubt?



Antwort:

Lieber Beat

Bei starkem Hagel kann das Fahren auf der Autobahn wirklich zum Horrorerlebnis verkommen. Aus technischer Sicht ist es bei heftigem Hagel tatsächlich sicherer, wenn du anhältst. Damit reduzierst du nämlich auch die Gefahr einer Beschädigung der Frontscheibe. Denn zusätzlich zur Einschlagsgeschwindigkeit des Hagels kommt beim fahrenden Fahrzeug noch ein Teil (nicht die gesamte, denn die Frontscheibe ist schräg) der Fahrgeschwindigkeit hinzu. Eine intakte Frontscheibe hält normalerweise enorme Belastungen aus. Extrem starker Hagel kann jedoch trotzdem zu einer Beschädigung führen.

Zum rechtlichen Teil deiner Fragen kann ich dir folgende Informationen geben: Gemäss Art. 26 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) muss sich im Verkehr jedermann so verhalten, dass er andere weder behindert noch gefährdet. Das ist eine Grundregel des Strassenverkehrs. Weiter ist die Geschwindigkeit stets den Umständen des Einzelfalls anzupassen.

Dabei spielen namentlich die Sichtverhältnisse eine wichtige Rolle. Der Autofahrer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke anhalten kann (Art. 4 Abs. 1 Verkehrsregelnverordnung/VRV). Da die Witterung die Sicht massgeblich beeinflusst, ist die Geschwindigkeit bei extremem Hagel anzupassen. Kommt der Lenker dieser Pflicht nicht nach, so kann dies zu einer Verurteilung aufgrund einer groben Verkehrsregelverletzung führen (Art. 90 Abs. 2 SVG).

Das alles sagt jedoch noch immer nicht viel darüber aus, ob du nun in einem Tunnel, unter einer Brücke oder auf dem Pannenstreifen anhalten darfst. Die VRV lässt hier Interpretationsspielraum zu: Art. 36 Abs. 3 besagt, dass ein Pannenstreifen auf der Autobahn ausschliesslich in Notfällen benutzt werden darf. In erster Linie ist bei starkem Hagel also zuerst das Tempo zu reduzieren.

Genügt dies nicht, so kann mit grosser Wahrscheinlichkeit von einem Notfall ausgegangen werden. Das heisst, es sollte erlaubt sein, auf dem Pannenstreifen und unter den Bäumen Schutz zu suchen. Jedoch darf man dies nicht ausschliesslich dazu nutzen, das Fahrzeug vor Schäden zu schützen – zentral bleibt die Sicherheit im Strassenverkehr.

In der Verkehrsregelnverordnung findet sich zudem eine Bestimmung zum Verhalten in einem Tunnel. Auch hier geht es um die Frage, was als Notfall gilt: Art. 39 Abs. 3 hält fest, dass das Halten im Tunnel nur im Notfall erlaubt ist und der Motor immer ausgeschaltet werden muss. Mit der Einschränkung auf Notfälle wollte der Gesetzgeber ausschliessen, dass aus blosser Bequemlichkeit oder ohne triftige Gründe angehalten wird.

Gemäss Entscheid des Bundesgerichts verlangen die besonderen Gefahren der Strassentunnels, dass die Fahrbahn frei von Hindernissen bleibt und die Durchfahrt gleichmässig möglich ist. Wie dringend der Grund zum Anhalten sein muss, um als Notfall im Sinne von Art. 39 VRV zu erscheinen, hängt von der Gesamtheit der Umstände ab und lässt sich so pauschal leider nicht beantworten.

Gute Fahrt!

