Soll ich meinem Sohn vom Gymi abraten?

Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Mein Sohn (12) ist ein ziemlich cleveres Kerlchen (hat er wohl vom Vater) und beginnt nach den Herbstferien einen Vorbereitungskurs für das Langzeitgymnasium. Vor zehn Tagen fanden ja in Bern die SwissSkills statt, wo die Vorzüge unseres dualen Berufsbildungssystems in den höchsten Tönen gelobt worden sind. Gibt es für mich als Vater einen Grund, meinem Sohn vom Langzeitgymi abzuraten und ihm eine Berufslehre nahezulegen?



Antwort:

Lieber Sandro

Nein, den gibt es nicht. In der Schweiz sind wir zurecht stolz auf unser Bildungssystem, das für Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen und Talenten einen passenden Weg bereithält. Wenn das Langzeitgymnasium für deinen Sohn der richtige Weg ist, dann ist dagegen nichts einzuwenden.

Du sprichst in deiner Frage die SwissSkills in Bern an. Die fünf Tage in der Bernexpo waren mit fast 150'000 Besuchern – darunter über 60'000 Schülerinnen und Schüler – ein Riesenerfolg. Aber diese Berufsmeisterschaften hatten nicht zum Ziel, junge Leute von der gymnasialen Maturität abzuhalten. Es ging vielmehr darum, die unglaubliche Vielfalt der Lehrberufe zu präsentieren und darzulegen, dass unser duales Bildungssystem sehr viele Entwicklungs- und Karrierechancen bereithält.

Die Kombination aus Praxis im betrieblichen Alltag, Berufsfachschule und überbetrieblichen Kursen sorgt dafür, dass jedes Jahr knapp 70'000 junge Berufsleute mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) in die Berufswelt eintreten. Dieses System ist weltweit einzigartig und einer der Gründe für die Wirtschaftskraft und den Wohlstand unseres Landes.

Mit dem EFZ oder dem EBA ist der Weg noch lange nicht zu Ende. Von den 39'000 Mitarbeitenden in einem der rund 4000 dem Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) angeschlossenen Garagen und Werkstätten befinden sich rund 9000 in einer Aus- und Weiterbildung – und die Karrierechancen sind vielfältig. Ein Automobil-Mechatroniker oder ein Automobil-Fachmann hat beispielsweise die Möglichkeit, sich nach der Lehre in einer höheren Berufsbildung zum Automobil-Werkstattkoordinator oder zum Automobildiagnostiker weiterzubilden und danach die höhere Fachprüfung zum Betriebswirt im Automobilgewerbe zu absolvieren. Oder er kann auch via Berufsmaturität nach der beruflichen Grundbildung an einer Fachhochschule ein Bachelorstudium in Automobiltechnik und danach ein Masterstudium absolvieren. Im Anschluss kann er den Weg an eine Universität oder die ETH einschlagen.

Kurz zusammengefasst: Ermutige deinen Sohn, die Schule und Ausbildung ernst zu nehmen! Unterstütze ihn, zeige ihm aber auch, dass viele Wege nach Rom führen.



Alles Gute!