Zerstören Schrittempo und Stau die Kupplung?

Frage von Eva ans AGVS-Expertenteam:

Wenn ich von der Arbeit komme, stehe ich oft im Stau. Das bedeutet, dass ich eigentlich ständig die Kupplung schleifen lasse, wenn es mal wieder zwei, drei Meter vorangeht. Dazu zwei Fragen. Erstens: Schadet dieses ständige Schleifenlassen der Kupplung? Zweitens: Wie kann ich erkennen, dass die Kupplung meines Autos am Anschlag ist, bevor das Kupplungskabel reisst und ich liegen bleibe?



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Antwort:

Liebe Eva

Da du von einem Kupplungsseil schreibst, gehe ich davon aus, dass du ein älteres Modell fährst. Die Kupplungsseile in diesen Fahrzeugen müssen teilweise im Service nachjustiert werden, einige haben einen automatischen Nachstellungsmechanismus. Heute werden meistens hydraulisch betätigte Kupplungen verbaut. Die Hydraulikflüssigkeit kann im Rahmen des Bremsflüssigkeitswechsels ebenfalls erneuert und entlüftet werden. Die Flüssigkeit ist meist dieselbe.

Du musst dir keine allzu grossen Sorgen machen, wenn du gewisse Grundregeln beachtest: Solange die Kupplung zwischen Schwungrad (am Motor) und Druckplatte nicht einfach mit hoher Drehzahl «schleift», sondern auch ein gewisses Drehmoment (Kraft) in Richtung Getriebe und (bei eingelegtem Gang) auch in Richtung Räder überträgt, sollte dies der Kupplung nicht schaden, sondern ist ja genau deren Aufgabe beim Anfahren. Diese Drehzahlübertragung beim Anfahren nennt man Schlupf.

Problematisch wird es erst, wenn man zum Beispiel mit erhöhter Drehzahl und unsensiblem linken Fuss einkuppeln möchte. Das kommt vor, wenn Ungeübte einen Kavalierstart machen oder am Berg anfahren. Ungünstig ist es auch, wenn das Kupplungspedal nicht ganz durchgedrückt wird oder die Kupplungsmechanik falsch eingestellt ist beziehungsweise wenn sich Luft in der Hydraulik befindet. Dann kann es vorkommen, dass die Kupplungsscheibe am Schwungrad und an der Druckplatte schleift. Als Folge kann sich der Kupplungsbelag stark erhitzen bzw. sich übermässig abnutzen. Die Reibungshitze macht sich kurzfristig mit einem ziemlich stechenden Geruch bemerkbar und mittel- bis langfristig in einer Kupplung, die nicht mehr die volle Kraft übertragen kann.

Ob die Kupplung deines Autos in Ordnung ist, lässt sich folgendermassen testen:



Auf ebener Strasse anhalten, Kupplungspedal ganz drücken, Leerlauf einlegenHandbremse fest anziehenDritten oder höheren Gang einlegenKupplung «kommen lassen», das heisst, normal einkuppeln, ohne zu viel Gas zu geben.Der Motor sollte nun «abgewürgt» werden. Ist dies nicht der Fall, dann rutscht die Kupplung durch.

Selbstverständlich kannst du auch deinen Garagisten beim nächsten Service bitten, die Kupplung unter die Lupe zu nehmen.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.