Umweltzonen im Ausland – was muss ich beachten?

Frage von Beatrix ans AGVS-Expertenteam:

In vielen Städten in Italien gibt es Zonen, in die nicht jede und jeder mit dem Auto reinfahren darf. Könnt ihr mir einen Tipp geben, worauf ich achten muss, wenn ich mit meiner Familie im Sommer nach Rom fahre?

Antwort:

Liebe Beatrix

Ich verstehe deine Verunsicherung. Nicht nur in Italien, in vielen (Ferien-)Ländern Europas gibt es verkehrsberuhigte Zonen oder sogenannte Umweltzonen, für die man spezielle Bewilligungen benötigt. Die Bussen können teilweise happig ausfallen. Daher hier eine kurze Auflistung unserer Nachbarländer inklusive Italien.

Italien

Hier gibt es in verschiedenen Städten – auch in Rom! – sogenannte «Zona a traffico limitato». Diese Zonen sind zur Bekämpfung von Stau und Emissionen eingeführt worden. Sie sind mit einem Fahrverbotsschild gekennzeichnet. Vorsicht: Nicht alle Navigationssysteme kennen diese Zonen. Am besten erkundigst du dich direkt bei deinem Hotel betreffend einer Zufahrtsgenehmigung. Wenn du nur einen Tagesausflug machst, ist es ratsam, wenn du ausserhalb dieser Zonen einen Parkplatz suchst. Elektrofahrzeuge dürfen in Rom in jede dieser Zonen fahren. Allerdings muss auch für E-Autos eine Bewilligung bei der Stadtverwaltung eingeholt werden.

Deutschland

58 Städte in Deutschland haben mittlerweile Umweltzonen eingerichtet. Nur wer über die entsprechende Plakette verfügt, darf in eine solche Zone fahren. Die Plaketten in den Farben rot, gelb und grün weisen auf die Schadstoffemissionen des Fahrzeugs hin. In den meisten Städten, die eine solche Massnahme eingeführt haben, ist die grüne (Feinstaub-)Etikette zwingend. Auch ausländische Fahrzeuge benötigen eine solche Plakette. Auf der Website des Deutschen Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten findet man alle Informationen rund um diese Feinstaubplaketten. Sie lässt sich dort auch direkt online bestellen. Auch Garagisten und TCS helfen bezüglich Plakette gerne weiter. Wird man ohne Plakette erwischt, kann man als Schweizer immer noch auf Kulanz hoffen. Zahlreiche Städte lassen die Busse fallen, wenn man nachweisen kann, dass sein Auto für die grüne Feinstaubplakette berechtigt gewesen wäre.

Frankreich

Auch unser westliches Nachbarland kennt Umweltzonen in acht Städten, unter anderem in Paris, Lyon oder Strassburg. Es gibt die «Zones à Circulation Restreinte»

(ZCR/Verkehrseinschränkungszonen) und die «Zones de protection de l’air» (ZPA/Luftschutzzonen). ZPA sind nicht dauerhaft, sondern gelten nur, wenn gewisse Grenzwerte von Feinstaub und Stickoxid während mehreren Tagen überschritten werden. Daraus wird dann abgeleitet, mit welcher der sechs Vignettenfarben an welchem Tag in die Zone gefahren werden darf. ZCR gelten ständig. In Paris beispielsweise dürfen nur Autos mit einer «Crit’Air»-Vignette in die ZCR-Zonen einfahren. Zu beziehen sind sie entweder direkt beim französischen Umweltministerium oder auch beim TCS.

Österreich

(Noch) keine Probleme haben die Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich. Zwar gibt es auch in Österreich verschiedene Einschränkungen und Fahrverbote und seit 2015 das sogenannte «Umwelt-Pickerl». Allerdings ist es nur für Lastwagen vorgeschrieben. Das andere «Pickerl», jenes für die Autobahn, sollte man aber in jedem Fall kaufen – da kennen unsere Nachbarn wenig Humor.

Gute Fahrt!

