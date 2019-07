Verfahren am Hals und jetzt auch noch geblitzt – was nun?

Frage von Sabrina ans AGVS-Expertenteam:



Ich wurde vor einigen Jahren mit Drogen am Steuer erwischt. In einem Jahr wäre ich fertig mit den Haar- und Urinproben, die ich jeweils abliefern muss. Diesen April habe ich mir ein Motorrad gekauft und bin nun mit 32 km/h netto geblitzt worden – für das Motorrad habe ich erst den Lernfahrausweis. Können Sie mir sagen, was für eine Strafe auf mich zukommt?

Antwort:

Liebe Sabrina

Welche Folgen dein Fehlverhalten im konkreten Fall hat, kann ich dir nur bedingt sagen, da für eine umfassende Abklärung weitere Informationen nötig wären. Da die Geschwindigkeitsübertretung gemäss deinen Angaben nach erfolgten Abzügen immer noch 32 km/h beträgt, kann es sich dabei um eine mittelschwere oder eine schwere Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz (SVG) handeln (Art. 16b bzw. 16c SVG). Die exakte Einordnung erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls, wobei insbesondere ins Gewicht fällt, auf welcher Strasse du zu schnell gefahren bist.

Sicher ist, dass du kein Raserdelikt begangen hast. Dafür müsstest du die Geschwindigkeit in der 30er-Zone um 40 km/h überschritten haben. Ebenso sicher ist, dass dir der Führerschein für mindestens einen Monat entzogen wird, eventuell auch länger – das hängt davon ab, ob du auf der Autobahn, ausserorts oder innerorts unterwegs warst.

Da du dich noch in der Probezeit befindest, führt ein Entzug deines Führerausweises dazu, dass die Probezeit automatisch um ein Jahr verlängert wird. Endet der Führerscheinentzug erst nach dem Ablauf der Probezeit, so wird der neue Führerschein auf Probe erst nach dem Ablauf des Entzugs ausgestellt. Er gilt dann wieder für ein Jahr.

Ausserdem riskierst du aufgrund deiner Vorgeschichte einen Sicherungsentzug (Art. 16d Abs. 1 lit. c SVG). Dieser Artikel im Strassenverkehrsgesetz besagt, dass einer Person der Lernfahr- oder Führerausweis für unbestimmte Zeit entzogen werden kann, wenn sie aufgrund ihres bisherigen Verhaltens nicht Gewähr bietet, künftig beim Führen eines Motorfahrzeuges die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen.

Weiter wird gegen dich auch ein Strafverfahren eingeleitet. Gemäss Artikel 90 SVG musst du sicher mit einer happigen Busse rechnen, sogar eine Freiheitsstrafe wäre möglich. Gemäss den Empfehlungen der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) wird bei einer Geschwindigkeitsübertretung wie deiner eine Busse von 600 Franken empfohlen – sofern die Übertretung auf der Autobahn stattfand. Wird dein Verhalten jedoch als grobe Verkehrsregelverletzung gewertet, fällt die Strafe höher aus. Im Bereich von Geschwindigkeitsübertretungen orientiert sich das Bundesgericht an gewissen Schwellenwerten. Wenn diese überschritten werden, so wird in der Regel ungeachtet der konkreten Umstände eine grobe Verkehrsregelverletzung angenommen. Auch hier hat die KSBS Empfehlungen ausgesprochen. Hast du deine Geschwindigkeitsübertretung nicht auf einer Autobahn, sondern ausser- oder gar innerorts begangen, sind Geldstrafen zwischen 20'000 und 90'000 Franken möglich. Zudem erfolgt ein Eintrag ins Strafregister.

Letztlich geht es hier aber nicht um die Höhe der Strafe, sondern um etwas Grundsätzlicheres: Mit deinem Verhalten gefährdest du nicht nur dich, sondern alle Verkehrsteilnehmer. Kannst du nicht darauf verzichten, mit deinem Töff oder Auto schnell zu fahren, so gibt es sicherlich genügend Möglichkeiten, dich auf einer gesicherten Rennstrecke auszutoben.

