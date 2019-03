Warum ist Diesel so viel teurer als Benzin?

Frage von Bruno ans AGVS-Expertenteam:

Könnt ihr mir bitte erklären, warum der Dieselpreis in der Schweiz 19 Rappen über dem Preis für einen Liter Benzin liegt? Ich fahre einen Diesel. Allerdings habe ich den Eindruck, dass ich damit nicht mehr günstiger fahre, weil der Vorteil des geringeren Treibstoffverbrauchs durch den hohen Preis aufgewogen wird.



Antwort:

Lieber Bruno

Der Preis für einen Liter Treibstoff ist in der Schweiz zu einem grossen Teil politisch festgelegt. Der Preis eines Liters Benzin oder Diesel setzt sich aus drei Blöcken zusammen:

1. Beschaffungskosten am internationalen Erdölmarkt inklusive Fracht zur Schweizer Grenze

2. Staatliche Abgaben

3. Vertriebskosten

Die staatlichen Abgaben machen rund 50 Prozent des Preises aus. Diese Abgaben bestehen aus Mineralölsteuer, Mineralölsteuerzuschlag und Zöllen und verteuern den Treibstoff um 85 bis 89 Rappen pro Liter.

Zudem schwanken die Beschaffungskosten: Der wichtigste Faktor ist der sogenannte ARA-Spotmarktpreis, der für alle Marktteilnehmer in Westeuropa massgebend ist – und damit auch für die Schweizer Importeure und Tankstellen. Die Höhe dieses Preises wird durch den Erdölpreis bestimmt, aber auch durch das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage für das Fertigprodukt selbst. Wird mehr Diesel nachgefragt, steigt sein Preis im Verhältnis zum Benzin. Weitere Faktoren sind der Dollarpreis, da die Rohstoffe in Dollar gehandelt werden, sowie die Kosten für die Fracht auf dem Rhein. Führt dieser wenig Wasser, können die Tankschiffe nicht voll beladen werden, was wiederum auf die Transportkosten schlägt.

Damit ist geklärt, wie sich der Preis zusammensetzt und wodurch er beeinflusst wird, aber noch nicht, wieso Diesel teurer ist als Benzin. Das hat verschiedene Gründe: Einerseits sind die Mineralölsteuer und die Importabgabe auf Diesel höher als auf Benzin. Die Mehrwertsteuer, die auf Treibstoffe (samt Steuern!) erhoben wird, verstärkt diesen Effekt. Die Summe der staatlichen Abgaben auf einen Liter Benzin beträgt derzeit knapp 85 Rappen, jene für einen Liter Diesel liegt rund vier Rappen höher.

Die Verteuerung der Importe aufgrund des niedrigen Wasserstandes im Rhein gegen Ende 2018 schlug sich zudem besonders im Dieselpreis nieder und vergrösserte die Preisdifferenz zum Benzin. Etwas 50 Prozent der Dieselimporte erfolgten 2018 über den Rhein, aber nur rund 22 Prozent der Benzinimporte nahmen diesen Weg.

Nun kommt noch der Faktor Angebot und Nachfrage dazu: Im Winter ist Heizsaison. Und da Diesel faktisch nichts anderes ist als Heizöl «extra leicht», steigt die Nachfrage in den europäischen Wintermonaten jeweils markant an.

Diese Kombination aus Steuern, wenig Wasser im Rhein und Heizsaison sorgt also dafür, dass der Liter Diesel aktuell rund 20 Rappen teurer ist als der Liter Benzin. Das ist für Dieselfahrer ärgerlich, wird sich aber im Laufe des Jahres wieder relativieren.

Gute Fahrt!

