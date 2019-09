Was bedeutet eigentlich «klimarelevant»?

Frage von Robert ans AGVS-Expertenteam:

Kürzlich habe ich mich über die Energieeffizienz und den CO2-Ausstoss von CNG-Autos informiert. Dort stand in der Beschreibung eines Seat Leon TGI, dass er 95 bis 98 Gramm CO2 pro Kilometer ausstösst – und dazu der Hinweis «klimarelevant 86 bis 88 Gramm». Was hat das zu bedeuten?



Antwort:

Lieber Robert

Vielen Dank für deine Frage. Und vielen Dank, dass du dich für energieeffiziente Autos interessierst. Ich kann mich in der Antwort relativ kurzfassen: Der Seat, den du ansprichst, stösst im Betrieb in der Tat 95 bis 98 Gramm CO2 pro Kilometer aus – abhängig von der Bereifung. Allerdings ist in der Schweiz dem CNG (Compressed Natural Gas), mit dem man dieses Modell betankt, durchschnittlich 22,4 Prozent Biogas beigemischt. Dieses wird in der Schweiz aus organischen Abfällen, dazu gehören zum Beispiel Speisereste, produziert.

Das heisst, dass ein Teil des CO2, das der Wagen ausstösst, zuvor durch die pflanzlichen Ausgangsstoffe der Atmosphäre entzogen wurde. Dieses Biogas ist faktisch klimaneutral und wird deshalb von den realen, am Auspuff gemessenen Emissionen abgezogen. In der Schweiz unterliegt die Biogas-Produktion strengen Auflagen, womit sichergestellt wird, dass nur Abfälle und keine Nutzpflanzen zu Biogas verwertet werden.

Aktuell werden seitens Gesetzgeber jedem Kilogramm CNG, das man tankt, 10 Prozent Biogas angerechnet. Ab 2020 wird dieser Wert der Realität angepasst und auf 20 Prozent erhöht, wodurch die klimarelevanten Emissionen von CNG-Fahrzeugen nochmals geringer werden. Das ist vor allem für die Auto-Importeure wichtig. Sie bezahlen eine Busse, wenn ihre gesamte Neuwagenflotte den Zielwert von derzeit 130 g CO2/km übersteigt. Dieser Wert wird bis 2023 auf 95 Gramm gesenkt werden. Das macht CNG-Fahrzeuge auch für die Flottenberechnung interessant. Mehr Informationen zu CNG-Fahrzeugen findest du übrigens auf cng-mobility.ch.

Gute Fahrt!

