Wenn alle E-Autos fahren, wohin mit Occasionen?

Frage von Josef ans AGVS-Expertenteam:

Alles schreit heute nach Elektrofahrzeugen. Gleichzeitig stehen in Tausenden Garagen in der ganzen Schweiz unzählige Occasionen mit Benzin- oder Dieselmotoren zum Verkauf. Ich weiss, dass meine Frage nicht einfach zu beantworten ist. Trotzdem: Was passiert mit all diesen Autos in Zukunft, wenn Benziner- und Dieselfahrzeuge verboten werden? Wenn wir sie einfach ins Ausland verschieben, ist dem Klima ja auch nicht geholfen.



Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht). Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Antwort:

Lieber Josef

Ich muss dir recht geben: Deine Frage ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten.

Fahrverbote sind beispielsweise in Deutschland bereits umgesetzt und poppen auch in der politischen Diskussion in der Schweiz immer mal wieder auf. Und tatsächlich richten sich solche Regelungen nicht nur an neu in Verkehr gesetzte Autos, sondern an den ganzen bestehenden Fahrzeugpark. Ich kann verstehen, dass das viele Autobesitzerinnen und Autobesitzer verunsichert.

Ich teile deine Einschätzung, dass Fahrverbote das Problem kaum lösen, sondern lediglich verlagern. Selbst wenn gewisse Fahrzeuge wie vor wenigen Jahren in Deutschland abgewrackt und somit aus dem Verkehr gezogen werden, so zeugt dies nicht gerade von Weitsicht. Schliesslich müssen die anfallenden Rohstoffe aufwendig rezykliert werden, obwohl das abgewrackte Auto durchaus noch fahrtüchtig war.

Am Ende ist es wie so vieles in dieser Diskussion eine Glaubensfrage: Soll man jetzt sofort auf die neuste Technologie setzen und dabei in Kauf nehmen, dass für den schnellen Ersatz älterer Fahrzeuge Ressourcen und Energie beansprucht werden? Oder nutzt man die älteren, weniger energieeffizienten und schadstoffreicheren Fahrzeuge möglichst lange, um den Materialverbrauch in Grenzen zu halten?

Für jeden Gegenstand gibt es da wohl so eine Art «Turning-Point» oder «Break-Even»: Der Ersatz einer Glühbirne durch eine LED-Lampe rechnet sich schon bald, weil damit viel Energie bei bescheidenem Materialaufwand gespart werden kann. Wie sinnvoll der kurzfristige Ersatz von noch gut funktionierenden Heizungen oder Autos durch ein Produkt der neusten Generation beziehungsweise Technologie ist, ist dann nicht mehr so einfach zu beantworten.

Gute Fahrt!

Sende auch du deine Frage(n) an uns!

Du planst den Kauf eines neuen Autos und weisst nicht, welcher Antrieb zu dir passt? Du möchtest dein Fahrzeug aufpeppen und fragst dich, was erlaubt ist? Du hast Fragen zu Nm, PS, Zoll und dB? Dich interessieren rechtliche Fragen rund ums Auto? Ein kompetentes und motiviertes Team von AGVS-Experten beantwortet jeden Mittwoch deine Frage zum Thema individuelle Mobilität.

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Autochannel auf 20min.ch.