Wie alt darf ein Reifen sein?

Frage von Jürg ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe mir vor einiger Zeit einen gebrauchten Toyota gekauft – zehnjährig, aber selten gefahren und darum mit wenigen Kilometern auf dem Tacho. Die Sommerreifen, die es zum Wagen gab, sind so alt wie das Auto selbst, haben aber noch genügend Profil. Beim letzten Reifenwechsel teilte mir mein Garagist mit, dass er diese Reifen im Frühjahr nicht mehr aufziehen dürfe. Ist das korrekt? Und: Kann ich den Verkäufer dafür belangen, dass er mir mit dem Wagen derart alte Reifen verkauft hat?

Antwort:

Lieber Jürg

Grundsätzlich gibt es keine gesetzliche Frist für das Maximalalter der Reifen. Das bedeutet, dass du den Verkäufer nicht belangen kannst. Was es gibt, sind Regelungen für die Profiltiefe, die 1,6 Millimeter nicht unterschreiten darf, sowie Bestimmungen, dass die Fahrzeugausrüstung intakt und für die aktuellen Strassenverhältnisse geeignet sein muss. Das betrifft beispielsweise die Winterreifen in der kalten Jahreszeit.

Dass dein Garagist die Sommerreifen nach zehn Jahren nicht mehr montieren will, ist absolut korrekt. Denn neben der Profiltiefe entscheidet auch die Gummimischung über die Eigenschaften eines Reifens. Diese Mischung verliert mit der Zeit an Elastizität, da Weichmacher ausdünsten und die Reifen somit härter und spröde werden. Das hat einerseits Auswirkungen auf den Komfort, vor allem aber auf die sicherheitsrelevanten Eigenschaften. So nimmt die Haftung bei Nässe deutlich ab. Der TCS empfiehlt, mehr als acht Jahre alte Reifen nicht mehr zu nutzen.

Dazu kommt, dass die Reifenhersteller ihre Produkte stetig weiterentwickeln. Neue Reifen schneiden hinsichtlich Haftung, Rollwiderstand und auch Geräuschemissionen besser ab als ihre Pendants früherer Generationen.

Gute Fahrt!

