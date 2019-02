Einen VW-Bus in ein Elektromobil umbauen? Geht das überhaupt?

Frage von Christoph ans AGVS-Expertenteam:

Ich plane, meinen 1985er VW-Bus T3 zu einem mit Elektromotor betriebenen Fahrzeug umzubauen. Ich möchte Ressourcen sparen und nicht einfach ein neues Auto kaufen, das erst gebaut werden muss. Können Sie mir diesbezüglich weiterhelfen?



auto-schweiz ist die Vereinigung der offiziellen Automobil-Importeure. Unsere Mitglieder vertreiben über 4500 Markenhändler in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein Personenwagen und Nutzfahrzeuge (leichte bis 3,5 Tonnen und schwere ab 3,5 Tonnen Gesamtgewicht), Busse sowie Cars im Wert von über 10 Milliarden Franken pro Jahr.

Antwort:

Lieber Christoph

Respekt! Einen VW Bus mit Verbrennungsmotor auf Elektro umzubauen erfordert einiges an Fleiss und noch mehr Geschick und Know-how. In der Tat gibt es einige Beispiele von Leuten, die exakt diesen VW in ein Elektromobil verwandelt haben – sogar in der Schweiz. Der VW T3 oder auch seine Vorgängermodelle bieten ideale Voraussetzungen für diesen Umbau: Er ist geräumig, verfügt über eine grosse Bodenfreiheit und die gesamte Antriebstechnik sitzt platzsparend im Heck. Zudem hat er den Vorteil einer hohen Zuladung, denn die Batterien, die du für eine alltagstaugliche Reichweite benötigst, sind ziemlich schwer und erhöhen das Gewicht des Fahrzeugs auf über 2 Tonnen.

In einem Beispiel aus der Schweiz wurde ein 100 kW starker Hybrid-Synchronmotor der Firma Brusa aus Sennwald SG in einen VW T3 verbaut. Das an den Elektroantrieb angepasste Getriebe verfügt über zwei Gänge: einen für Steigungen, einen für normale Strassen. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt bei 135 km/h, die Reichweite beträgt rund 200 km. Die Batterien sind zwischen den Achsen angebracht, eine weitere befindet sich im Heck.

Der umgebaute VW Bus erhielt die Zulassung vom Strassenverkehrsamt ohne Beanstandungen. In einem Blog berichteten die T3-Fans sehr detailliert über den Umbau. Ich schicke dir gerne den Link. Dort kannst du dich schlau machen. Übrigens sind auch einige AGVS-Garagisten wahre Experten, wenn es um den Umbau von älteren VW-Bussen geht, zum Beispiel die Garage Weibel im bernischen Aarberg.

Gute Fahrt!

