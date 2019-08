Wie kann ich meine Ausbildungszeit verkürzen?

Frage von Alen ans AGVS-Expertenteam:

Ich bin 27-jährig und habe eine B-Bewilligung in der Schweiz. In meiner Heimat Österreich habe ich zwei nicht mit dem Autogewerbe verwandte Berufe erlernt: Koch und Schaler. Ich würde sehr gerne in der Autobranche arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit, hier eine Ausbildung zum Automobilkaufmann zu machen? Würde man mir eine verkürzte Lehrzeit anbieten können? Ich habe ja schon zwei Berufsschulen absolviert.



Zunächst einmal: Schön, dass es dich ins Autogewerbe zieht. Motivierte, ehrgeizige Nachwuchskräfte sind in unseren Aus- und Weiterbildungen sehr willkommen.

Du erkundigst dich nach einer Ausbildung zum Automobilkaufmann. Diese Berufsbezeichnung existiert in der Schweiz nicht mehr. Die höhere Berufsbildung Automobilkaufmann/-frau HFP wurde vor einigen Jahren vom Lehrgang Betriebswirt/-in im Automobilgewerbe ersetzt. Der Lehrgang dauert vier Semester und ist berufsbegleitend. Er richtet sich an Berufsleute, die schon über einen eidgenössischen Fachausweis im Automobilgewerbe oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen. Das ist bei deinem beruflichen Background leider nicht der Fall.

Eine Variante wäre daher die berufliche Grundbildung zum Kaufmann EFZ im Automobilgewerbe. Kaufleute im Automobilgewerbe erbringen wichtige betriebliche Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Handel, Kundendienst, Finanz- und Rechnungswesen sowie Personal. Die Lehrzeit beträgt drei Jahre. Verkürzen lässt sie sich nur für Inhaberinnen und Inhaber einer gymnasialen Maturität. In deinem Mail schreibst du, dass du verheirateter Alleinverdiener bist. Daher dürfte eine mehrjährige Berufslehre für dich ebenfalls keine Option sein.

Was ich dir ans Herz legen kann, ist eine Karriere als Automobil-Verkaufsberater. Moderne Autos werden immer komplexer, die Kunden immer anspruchsvoller. Für viele Menschen in der Schweiz ist die Anschaffung eines Autos die zweitgrösste Investition, die sie im Leben tätigen – nach dem Erwerb von Wohneigentum. Entsprechend wichtig sind die Automobil-Verkaufsberater als erste Ansprechpartner.

Der AGVS bietet Quereinsteigern die Möglichkeit, sich in einem Basisseminar auf ihre zukünftige berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Während zehn Tagen lernen die angehenden Automobil-Verkaufsberater Basiskenntnisse in der Verkaufspsychologie, Kommunikation und Verkaufsmethodik. Sie erhalten einen Grundstock an Wissen, was vom ersten Kundenkontakt bis zum Abliefern des Fahrzeugs und zu den darauffolgenden Dienstleistungen zu tun ist. Danach kann dann immer noch in einem berufsbegleitenden Lehrgang während drei Semestern das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Automobil-Verkaufsberater erworben werden.

Der AGVS führt zweimal im Jahr ein solches Basisseminar durch. Ein solches Seminar findet derzeit in Bern statt, das nächste ist voraussichtlich Anfang 2020. Unter diesem Link kannst du dich über die Details informieren.

