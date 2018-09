Wie weit kann ich bei meinem «Ratcar» gehen?

Frage von Fabian ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe vor kurzen von sogenannten «Ratcars» gehört, technisch korrekte Autos, die aber äusserlich so wüst und abgewrackt wie möglich gehalten werden. Irgendwie gefallen mir diese Wagen. Dinge wie Individualismus, Kreativität und sicher auch der eine oder andere Film dürften wohl dazu geführt haben, dass sich da eine kleine Szene entwickelt hat. Mich interessiert, wie weit man mit der Gestaltung eines solchen Wagens in unserer so geregelten und ordentlichen Schweiz gehen darf. Was ist alles nötig und möglich, damit man keinen Ärger kriegt?

Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind.



Antwort:

Lieber Fabian

Eine sehr spannende und zugleich schwierig zu beantwortende Frage. Die «Ratcar»-Fans sind eine sehr kleine Szene und gelten quasi als die «Punks der Autotuner». Klar ist, dass auch im automobilen Punk das letzte Wort dem kantonalen Strassenverkehrsamt gehört. Dabei ist es den Experten im Grundsatz egal, wie dein Auto aussieht, solange es die Bestimmungen der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) erfüllt. Diese wiederum orientiert sich relativ stark am EU-Recht. Kurz zusammengefasst: Dein Auto darf noch so verbeult oder bemalt sein – wenn es einwandfrei funktioniert und weder für andere Verkehrsteilnehmer noch für die Insassen eine Gefahr darstellt, ist das kein Grund, die Zulassung zu verweigern.

Bevor du anfängst zu basteln, lohnt sich dennoch ein Blick in die VTS: «Fahrzeuge dürfen keine scharfen Spitzen oder Kanten und keine Vorsprünge oder Öffnungen aufweisen, die bei Kollisionen eine zusätzliche Verletzungsgefahr darstellen.» Untersagt sind unnötige, gefährliche Teile, namentlich aussen am Fahrzeug. Ein Anhang listet diese «gefährlichen Fahrzeugteile» auf. Dazu gehören beispielsweise Zierfiguren auf der Motorhaube oder den Radabdeckungen. Diese sind untersagt, ausser wenn sie an geschützter Stelle angebracht sind, so dass ein Körper ungehindert darüber gleiten kann, oder wenn sie auf leichten Druck hin ausweichen und so keine Verletzungsgefahr bilden.

Auch bei der Farbgebung ist nicht alles erlaubt. Artikel 69 VTS regelt, was geht und was nicht: «Aufschriften und Bemalungen dürfen die Aufmerksamkeit anderer Strassenbenützer und -benützerinnen nicht übermässig ablenken. Sie dürfen weder selbstleuchtend, beleuchtet noch lumineszierend sein.» Auch hier geht es um die Sicherheit. Du darfst deine «Ratte» gerne rostfarben bemalen; weil aber die Carrosserie ein tragendes Element ist, darf sie nicht wirklich verrostet sein.

Wir haben uns beim Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich erkundigt. Dort sagte man uns sinngemäss: «Wenn ihr am Auto etwas verändern wollt und unsicher seid: Meldet euch, dann schauen wir das zusammen an.» Dabei ist ein wichtiger Punkt zu beachten: Sobald unabhängige Gutachter ins Spiel kommen, geht es ins Geld. Das mag für Unternehmen, die auch ab und zu mit modifizierten Fahrzeugen unterwegs sind, als Marketing-Massnahme budgetiert sein, für viele Private jedoch hört spätestens da der Spass an der eigenen «Ratte» auf.

Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage: Wieviel ist dir deine Individualität wert?

Gute Fahrt!

