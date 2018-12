Frage von Lukas ans AGVS-Expertenteam:

Ich bin auch im Winter viel mit meiner Vespa unterwegs. Nun habe ich gelesen, dass man Motorräder nur auf den dafür vorgesehenen Motorradparkplätzen abstellen darf. Wie ist das, wenn diese Plätze alle besetzt sind? Darf ich meine Vespa auf dem Trottoir parkieren? Oder auf einen Autoparkplatz stellen, wenn ich ganz normal für die Parkzeit bezahle?



Antwort:

Lieber Lukas

Nein, das darfst du nicht. Obwohl viele Menschen ihr Motorrad am Strassenrand parkieren, ist das nicht erlaubt. Die Polizei ist sich wohl bewusst, dass für Motorräder gerade in den Städten Parkplatzmangel besteht, und ist darum oft kulant. Trotzdem darfst du deine Vespa trotz vorhandenem Platz nicht am Strassenrand abstellen (Art. 41 Abs. 1bis der Verkehrsregelnverordnung VRV). Es muss in diesen Fällen mit einer Busse gerechnet werden. Nur Fahrrädern ist es gemäss Art. 41 der VRV erlaubt, auf dem Trottoir zu parkieren, sofern für die Fussgänger noch mindestens 1,5 Meter Platz übrigbleibt.

Grundsätzlich darf ein Motorrad auf öffentlichem Raum nur auf für Motorräder gekennzeichneten Parkplätzen abgestellt werden. Auch auf einem zahlungspflichtigen Autoparkplatz darfst du deine Vespa nicht parkieren – auch nicht, wenn du dafür bezahlst. Gemäss Art. 79 Abs. 1ter der Signalisationsverordnung dürfen Fahrzeuge nämlich nur auf Parkplätzen parkiert werden, die für die Fahrzeugart grössenmässig bestimmt sind. Das heisst, ein Roller darf nicht auf einen Autoparkplatz gestellt werden. Genauso verhält es sich übrigens mit Autos, die auf LKW-Parkplätze gestellt werden. Auch dort ist mit einer Busse zu rechnen.

Dasselbe gilt für Veloparkplätze: Zwar wurde lange Zeit geduldet, wenn dort auch Motorräder standen, aber in letzter Zeit kommt es immer wieder zu Bussen. Wenn du also ganz sicher gehen willst, bleibt dir als Motorradfahrer nichts anderes übrig, als deine Vespa auf einem offiziellen Motorradparkplatz abzustellen.

Gute Fahrt!

