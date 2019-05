Wo kann ich noch Benzin ohne Bioanteil tanken?

Frage von Peter ans AGVS-Expertenteam:

An welchen Tankstellen beziehungsweise bei welchen Mineralölgesellschaften in der Schweiz kann ich noch Benzin oder Diesel tanken, das nicht mit Ethanol, Raps etc. gepanscht ist? Leider gibt es ja dazu keine Deklarationspflicht.



Antwort:

Lieber Peter

Es ist richtig, dass dem Treibstoff in der Schweiz (und in ganz Europa) ein gewisser Anteil an Biotreibstoffen beigemischt werden darf. Biogene Treibstoffe profitieren von Steuererleichterungen. Biogas beispielsweise ist heute gänzlich von der Mineralölsteuer befreit und CNG-Fahrzeuge können mit bis zu 100 Prozent Biogas bzw. Biomethan betankt werden. Ziel der Beimischung von biogenen Treibstoffen zu Benzin und Diesel ist die Reduktion des Verbrauchs fossiler Energie und der damit einhergehenden CO2-Emissionen.

Die Mineralölsteuerverordnung benennt die Anforderungen an alle biogenen Treibstoffe, die von diesen Steuererleichterungen profitieren. Es sind nur solche, die aus Abfällen und Reststoffen hergestellt werden. Raps, den du in deiner Frage erwähnst, gehört nicht dazu. Es ist nicht das Ziel der Politik, dass Futter- oder Nahrungsmittel für die Treibstoffproduktion angebaut werden.

Bioethanol ist ein aggressiverer Treibstoff als Benzin. In hoher Konzentration kann Bioethanol Dichtungen und Leitungen angreifen, falls diese nicht dafür ausgelegt sind. Für moderne Fahrzeuge jedoch sind Anteile bis zehn Prozent an biogenen Treibstoffen (E10) kein Problem. Selbst ein Grossteil der über zehn Jahre alten Fahrzeuge ist E10-tauglich. Im Handbuch des Fahrzeuges kann man nachschauen, ob das Fahrzeug E10 tanken kann oder nicht. Bei Unsicherheiten können die AGVS-Garagisten oder Importeure der jeweiligen Marken weiterhelfen.

In der Schweiz werden Biotreibstoffe bis maximal fünf Prozent zum Benzin respektive bis maximal sieben Prozent zum Diesel beigemischt. Da solche Mischungen der Norm für die jeweiligen Treibstoffe entsprechen und die europaweit geltenden Qualitätsanforderungen erfüllen, brauchen sie an den Zapfsäulen nicht besonders gekennzeichnet zu werden.

Eine Übersicht über Tankstellen, die kein Bioethanol und keinen Biodiesel in ihren Treibstoffen haben, gibt es leider nicht. Diese Informationen findet man eher bei den jeweiligen Tankstellenbetreibern. BP beispielsweise bietet in der Schweiz Treibstoffe ohne Bioanteil an: «BP Ultimate Bleifrei 98» und «BP Ultimate Diesel» enthalten keine biogenen Treibstoffe. Shell wiederum führt eine Liste der Tankstellen mit Biotreibstoffen.

Wenn du – aus welchen Gründen auch immer – kein Bioethanol oder keinen Biodiesel tanken möchtest, kannst du auf Premiumbenzin ausweichen. Als Faustregel gilt: Bei Oktanzahlen ab 100 sollte kein Biotreibstoff beigemischt sein.

Gute Fahrt!

