Worauf ist beim Chiptuning zu achten?

Frage von Alban ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe zwei kurze Fragen zum Chip-Tuning. Erstens: Ist das in der Schweiz erlaubt? Und zweitens: Wie muss ich da vorgehen?



Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).



Antwort:

Lieber Alban

Deine erste Frage kann ich sehr kurz beantworten. Ja, Chip-Tuning ist in der Schweiz erlaubt.

Für deine zweite Frage muss ich etwas ausholen: Änderungen an der Motorelektronik sind immer melde- und prüfpflichtig. Das heisst, dass die Änderung am Fahrzeug genehmigt und im Fahrzeugausweis eingetragen werden muss. Der Gesetzgeber sagt dazu folgendes: «Sämtliche Änderungen an der Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder Abgasverhalten beeinflussen (sogenanntes Chip-Tuning) benötigen eine Typengenehmigung.»

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat für diese Bewilligungen das DTC (Dynamic Test Center) in Vauffelin beauftragt. Wer Änderungen ohne diese Bewilligungen anbietet, macht sich strafbar. Ziel dieser Regelung ist, dass Fahrzeuge auch nach dem Chip-Tuning verkehrs- und betriebssicher sind sowie sämtliche Vorschriften betreffend Lärm und Abgase einhalten.

Weiter darf eine Steigerung der Motorleistung um mehr als 20 Prozent nur vom Fahrzeughersteller selbst vorgenommen werden oder wenn er bestätigt, dass sich das Fahrzeug dafür eignet. Falls diese Eignung grundsätzlich gegeben ist, sind bei Leistungssteigerungen über 20 Prozent umfangreichere Überprüfungen notwendig: So werden beispielsweise Bremsen und Fahrwerk überprüft, ob diese der höheren Belastung auch standhalten.

Wichtig ist, dass du für das Tuning einen seriösen Anbieter wählst, der sich mit der in der Schweiz geltenden Gesetzgebung auskennt, über die notwendigen Typengenehmigungen der angebotenen Chip-Tunings verfügt und eine Garantie auf die durchgeführten Arbeiten anbietet. Denn die Garantie des Fahrzeugherstellers erlischt in der Regel bei Änderungen an der Motorelektronik, die durch externe Firmen vorgenommen werden. Und gerade bei den modernen, vernetzten Fahrzeugen von heute bemerken dies die Hersteller relativ schnell.

Seriöse Anbieter bieten nicht nur das Chip-Tuning an, sondern übernehmen auch alle für die Zulassung notwendigen Arbeiten. Solche Anbieter sind entweder Mitglied beim Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) oder beim Auto Tuning- und Designverband Schweiz/Liechtenstein (ATVSL).

Gute Fahrt!

