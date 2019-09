Zweispurige Kreisel – wie verhalte ich mich korrekt?

Frage von Reto ans AGVS-Expertenteam:

Gibt es bei zweispurigen Kreiseln Vorgaben, wie die innere Spur befahren werden soll? Und wer hat Vortritt, wenn ich von der inneren Spur den Kreisel verlassen will?



Antwort:

Lieber Reto

In der Tat können zweispurige Kreisel einige Verkehrsteilnehmende verunsichern, da sie relativ selten vorkommen und somit oft die Routine etwas fehlt.

Das Vortrittsrecht bei der Einfahrt in den zweispurigen Kreisel ist genau gleich geregelt wie beim gängigeren einspurigen Kreisel: Gemäss Artikel 41b Absatz 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) muss der Fahrer vor der Einfahrt die Geschwindigkeit drosseln und den im Kreisel von links kommenden Fahrzeugen den Vortritt lassen.

Die in den zweispurigen Kreisel mündende Strasse kann sowohl ein- wie auch zweispurig sein. Bei der zweispurigen Anfahrt ist unbedingt auf die Beschilderung und auf die Hinweise am Boden zu achten. Sind die Anfahrtsspuren bestimmten Ausfahrten zugeordnet, ist dies zwingend zu befolgen. Fehlt eine Beschilderung, wird für die erste und zweite Ausfahrt der rechte, äussere Fahrstreifen benützt. Verlässt man den Kreisel erst bei der dritten Ausfahrt, nutzt man die linke Anfahrt und im Kreisel den inneren Fahrstreifen. Grundsätzlich ist es auch möglich, nur den rechten Fahrstreifen zu benützen.

Hat sich ein Fahrer vor der Einfahrt in den Kreisel für eine Spur entschieden, ist dies verbindlich. Spurwechsel bei der Einfahrt sind zu unterlassen: Hier besteht nämlich das Risiko, dass zwei Fahrzeuge auf die gleiche Spur einfahren wollen – und dann scheppert’s... Hat man sich in der Spur geirrt, dreht man besser eine Extrarunde im Kreisel. Im zweispurigen Kreisel selbst kann ein Spurwechsel ganz normal vorgenommen werden. Blinken nicht vergessen (Art. 39 Abs. 1 lit. a SVG)! In jedem Fall hat das spurwechselnde Fahrzeug gegenüber anderen Fahrzeugen im Kreisverkehr kein Vortrittsrecht.

Das kann besonders beim Verlassen des Kreisels zu kritischen Situationen führen, wenn man von der inneren Spur zuerst den Fahrstreifen wechseln muss. Will ein Fahrzeuglenker den Kreisverkehr bei der dritten Ausfahrt verlassen und fährt dabei korrekterweise in der inneren Spur, kann es passieren, dass ein anderes Fahrzeug auf der äusseren Spur die Ausfahrt blockiert. Genau in diesem Fall hat das Auto auf der inneren Spur kein Vortrittsrecht – auch hier steht unter Umständen eine Extrarunde an. Das Fahrzeug im Kreisel anzuhalten und zu warten, bis die Ausfahrt frei wird, gilt als freiwilliges Anhalten auf einer Strassenverzweigung i. S. v. Art. 18 Abs. 2 lit. d VRV und ist explizit nicht erlaubt.

Gute und vor allem sichere Fahrt!

