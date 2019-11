«Erste Hilfe leisten ist besser, als zu filmen»

Olivia Solari, immer wieder liest man von Bürgerinnen und Bürgern, die andere Verkehrsteilnehmer verzeigen. Ganz generell: Wann ist das zulässig, wann nicht?

Vorab muss ich sagen, dass dieses Thema sehr komplex ist und man viel stärker ins Detail gehen müsste, als dass das im Rahmen dieses Interviews möglich ist. Eine Strafanzeige kann grundsätzlich von jeder Person erstattet werden, die von einer Straftat Kenntnis hat. Die Anzeige kann bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft entweder gegen eine bekannte oder eine unbekannte Person erstattet werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass man nicht gegen das Strafgesetzbuch verstösst.

Zu reden gab kürzlich das sogenannte Dashcam-Urteil. Inwieweit ist dieses Urteil richtungsweisend?

Das Urteil des Bundesgerichts ist insofern richtungsweisend, als dass damit die Rechtsprechung zur Verwertung von rechtswidrig erlangten Beweismitteln durch Private ergänzt wird. Bisher ging die bundesgerichtliche Rechtsprechung davon aus, dass solche Beweismittel nur verwertbar sind, wenn sie von den Strafverfolgungsbehörden rechtmässig hätten erlangt werden können und kumulativ eine Interessensabwägung für deren Verwertung spricht. Im erwähnten Urteil geht das Bundesgericht weiter und sagt, dass in solchen Fällen eine gesetzlich verankerte Interessenabwägung zum Tragen kommt.

Und das bedeutet?

Das bedeutet, dass die Interessensabwägung immer zuungunsten der Verwertung ausfällt – ausser es handelt sich um eine schwere Straftat. Als schwere Straftat gelten nur Delikte der Schwerkriminalität. Zudem muss die Verwertung für die Aufklärung unerlässlich sein.

Zentral ist dabei die Frage des Persönlichkeitsrechts. Wann überschreitet man dort die Grenzen?

Der Schutz der Persönlichkeit ist im Zivilgesetzbuch geregelt. Im Bereich von Videoaufnahmen ist die Grenze überschritten, wenn man eine Person ohne deren Einwilligung filmt und dabei kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse geltend machen kann.

Dank Smartphones ist es einfach geworden, ein Vergehen visuell festzuhalten. Wann ist es ratsam, per Videofilm Hilfspolizist zu spielen?

Rechtswidrig erlangte Beweise dürfen nur unter sehr beschränkten Voraussetzungen verwertet werden. Ein Vergehen aufzuzeichnen, macht daher wenig Sinn. Auch in anderen Situationen ist es meist intelligenter, die Polizei zu informieren, denn diese ist dafür ausgebildet. Wenn man einer geschädigten Person oder einer Person in einer Notsituation Hilfe leistet, hilft man meist mehr, als wenn man ein Video dreht.

Wenn mich jemand rechts überholt auf der Autobahn – kann man das filmen und an die Polizei weiterleiten?

Je schwerer eine Straftat ist, desto grösser wird das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung. Eine Aufnahme eines rechts überholenden Fahrzeuglenkers auf der Autobahn wäre aber nicht als Beweismittel verwertbar, da das Vergehen nicht unter den Begriff der Schwerkriminalität fällt.

Gelten in unseren Nachbarländern andere Gesetze?

Die Verwendung von Dashcams ist auch im Ausland umstritten und nur in engen Grenzen erlaubt. In Deutschland sollte grundsätzlich von einer Verwendung abgesehen werden. Gemäss Beschluss der Datenschutzbehörden überwiegen in den meisten Fällen die Interessen des Gefilmten. Ein 2018 ergangener Entscheid des Bundesgerichtshofs hiess jedoch die Verwertung eines mit der Dashcam aufgezeichneten Videos in einem Haftpflichtprozess gut. Im konkreten Fall überwogen die Interessen des Klägers an der Verwertung des Filmmaterials.



