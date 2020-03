«Ich habe Vertrauen in die Automobilbranche»

Rein elektrische Fahrzeuge (BEV) konnten ihren Marktanteil von 1,7 Prozent (2018) auf 4,2 Prozent im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln. Sind Sie zufrieden mit diesem Resultat?

Umfrage Willst du ein E-Auto? Ja, aber ich habe noch Bedenken

Ja, lieber als einen Verbrenner

Nein, ich bevorzuge Verbrenner

Nein, ich will kein Auto

Ich habe schon eins

Ja, der Trend geht in die richtige Richtung.

Das Ziel von Auto-Schweiz, den Marktanteil an Elektroautos und Plug-in-Hybriden 2020 auf 10 Prozent zu steigern, dürfte also locker erreicht werden?

Ob es locker erreicht wurde, werden wir Anfang 2021 sehen.



In diesem Jahr werden sehr viele neue Elektroautos in allen Klassen lanciert. Woran kann die E-Mobilität noch scheitern?

An der Ladeinfrastruktur. Ich denke hier vor allem an Mieter in grossen Überbauungen. Wenn wir hier Lösungen anbieten, kann die Elektromobilität in der Schweiz eine noch grössere Erfolgsgeschichte werden, als sie es im internationalen Vergleich schon ist. Denn über 60 Prozent der Haushalte in der Schweiz wohnen zur Miete.

Trotz dem Umbruch wird die Mobilität im Allgemeinen und das Auto im Speziellen als Treiber des Klimawandels angefeindet. Zurecht?

Nein. Global betrachtet stammen über 40 Prozent der CO2-Emissionen aus der Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung, nicht einmal die Hälfte davon erzeugt der Landverkehr. Die Wahrnehmung in der Schweiz ist verzerrt, weil wir glücklicherweise keine Kohlekraftwerke haben und weniger Schwerindustrie als andere Länder.

Auto-Schweiz-Präsident François Launaz spricht sogar von einem «Krieg der Grünen gegen das Auto». Stimmen Sie dem zu?



Einige links-grüne Kreise wollen die individuelle Mobilität unabhängig des eingesetzten Antriebssystems stark einschränken oder verunmöglichen. Deshalb ja, ich teile diese Aussage.

Dabei haben sich die Auto-Gegner in erster Linie auf die SUV eingeschossen. Mit gutem Grund?

Nein, der Treibstoffverbrauch von SUV ist kaum höher als bei einer Limousine vergleichbarer Grösse. Das haben die Tests des deutschen Fachmagazins «auto, motor und sport» bestätigt. Zudem werden diese Modelle gebaut, weil sie nachgefragt werden – und nicht andersherum.

Und mit welchen Argumenten und vor allem Taten können Autoindustrie und Autolobby die Vorwürfe gegen das Auto entkräften?

Die individuelle Mobilität trägt einen grossen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz bei. Fast drei Viertel aller Personenkilometer werden in Autos zurückgelegt. Dabei werden die Fahrzeuge immer sicherer, sauberer und effizienter. Mit unserer Aktion «Mein AUTOgramm» wollen wir diese und andere Fakten wieder in Erinnerung rufen.

Trotz – oder gerade wegen den Anfeindungen –, steht die Autoindustrie buchstäblich «unter Strom». Gehört die Zukunft wirklich den Elektroautos?

Momentan ist der Elektroantrieb besonders im urbanen Bereich der energieeffizienteste. Zudem punktet er in Städten mit dem leisen Antrieb und der Energierückgewinnung bei der Verzögerung.

Vorteile, die ihm auf der Fahrt von Zürich nach Genf nichts nützen.

Stimmt so nicht. Denn dank Schnellladung können Elektroautos immer besser auf längeren Strecken eingesetzt werden, wobei die Effizienz noch leidet. Darum entwickeln viele Hersteller nach wie vor in verschiedene Richtungen, obwohl die CO2-Vorschriften mit elektrischen Antrieben derzeit am besten zu erreichen sind.

Was sind die Alternativen?

Diverse Hybrid-Formen sind sehr interessant, die Brennstoffzelle, obwohl letztere zuerst im Güterverkehr Einzug halten wird. In Personenwagen ist sie noch zu teuer.

Die Erfolgsstory von Tesla bezeichnet Autopapst Dudenhöffer «als Wahnsinn. Es zeigt, dass die Zukunft der Automobilindustrie im Silicon Valley geschrieben wird». Und was passiert mit der europäischen Automobilindustrie?

Ich habe volles Vertrauen in die europäische, aber auch japanische oder koreanische Automobilbranche. Diese Schlüsselindustrien haben das Knowhow und die Mittel, um auch in Zukunft sehr erfolgreich zu sein.