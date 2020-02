64'500 Franken für Volvos ersten Stromer

«Zehntausende Kunden haben bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart ihr Interesse an der vollelektrischen Version des Kompakt-SUV XC40 bekundet», teilt Volvo Cars mit. Das erste vollelektrische Fahrzeug des schwedischen Premiumherstellers, der XC40 Recharge P8 AWD, basiert auf der Modular-Architektur CMA, die zusammen mit der Geely Gruppe entwickelt wurde. Der Stromer verfügt über Allradantrieb, produziert eine Leistung von 300 kW (408 PS) und ermöglicht eine Reichweite von über 400 Kilometern (WLTP). An einer Schnellladestation soll die Batterie laut den Schweden in 40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden.

Umfrage Denkst du, Volvo kann mit seiner offensiven Strategie die Vorherrschaft in Sachen E-Fahrzeuge übernehmen? Ja, wenn die Schweden was wollen, sind sie sehr effizient und zielstrebig.

Ich glaube, Volvo wird einfach nur einer unter vielen E-Anbietern sein. Nicht top, aber auch nicht flop.

Volvo mag bei den SUV mitreden können, aber im spannenden Klein- und Kleinstwagen-Segment sind sie weg vom Fenster.

Elektroautos sind nichts mehr als eine Modeerscheinung. Die werden bald wieder verschwinden.

Ehrgeizige Pläne



Die Nordländer verfolgen einen ambitiösen Plan: Schon 2025 soll die Hälfte des weltweiten Fahrzeugabsatzes von Volvo auf Elektroautos entfallen, der Rest auf Hybridfahrzeuge. Der XC40 P8 Recharge kann ab sofort bei allen offiziellen Schweizer Volvo Vertretern bestellt werden und ist ab CHF 64‘500.- erhältlich. Die ersten Modelle werden Anfang 2021 auf die Schweizer Strassen rollen.



(lab)