659 PS – aber kein Dach über dem Kopf

Für eine Überraschung in Genf hätte dieses Jahr Bentley gesorgt – die Briten wollten an der abgesagten GIMS mit einer exklusiven Edelkreation Aufsehen erregen. Der Mulliner Bacalar sieht aus wie ein Show Car, wird aber tatsächlich so gebaut, wenn auch nur 12 Stück. Der Bacalar hat nur zwei Plätze, kein Dach, nicht einmal ein Verdeck, dafür aerodynamische Buckel hinter den Sitzen und eine ausgefallene Lichtsignatur. Und er hat, was heute kaum ein Neuwagen mehr bieten kann: einen Zwölfzylinder unter der langen Haube.

Nur 12 Exemplare

659 PS leistet der 6 Liter grosse W12, den Bentley bescheiden «den fortschrittlichste Zwölfzylinder der Welt» nennt. Statt einer Rückbank hat es lediglich Platz für ein Massgeschneidertes Gepäckset des italienischen Luxus-Brands Schedoni. Wer sich nun fragt, was der Mulliner Bacalar kostet: Einen Preis nennt Bentley nicht. Spielt auch keine Rolle, denn alle zwölf Exemplare wurden längt im Voraus verkauft.

