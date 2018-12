Ab 59'400 Franken – das kostet das Tesla Model 3

Schluss mit Ankündigungen: Tesla macht ernst und die Schweizer, die ein Model 3 im Voraus mit 1000 Dollar reserviert haben, können ihr Auto ab sofort konfigurieren und fix bestellen. Allerdings wird der Elektro-Spass nicht ganz so günstig, wie viele bei der Ankündigung des US-Einstiegspreises von 35'0000 Dollar wohl vermutet haben – mindestens 59'400 Franken kostet das Model 3 in der Schweiz.

Topmodelle zum Marktstart

Das hat aber auch gute Gründe: Die Amerikaner starten mit den zwei teureren und leistungsfähigeren Varianten – Long Range oder Performance.

Für die 59'400 Franken gibts aber nicht nur einen dynamischen Stromer mit Allradantrieb, sondern auch ein «Reichweiten-Monster» – denn der kleine Tesla soll 544 Kilometer mit einer einzigen Ladung schaffen. Und das nach der neuen Berechnung im WLTP-Modus. Chapeau! – auch wenn solche Werte natürlich durch individuelle Fahrweise oder Bedingungen wie Topographie, Wetter etc. mitbestimmt werden. So oder so dürfen sich Model-3-Fahrer darüber freuen, dass das Auto bei den US-Sicherheitstests der National Highway Traffic Safety Administration als «best in class» abgeschnitten hat.

In 3,7 Sekunden auf Tempo 100

Wer das Performance-Modell bestellt, muss mindestens 71'300 Franken investieren. Dafür bekommt er aber ein Fahrzeug, das ins Sachen Leistung im Normalfall weit mehr kosten würde. Denn den Spurt von 0 auf Tempo 100 in nur 3,7 Sekunden schaffen sonst nur ausgewachsene Sportwagen. Die Erhöhung des Topspeeds von 233 auf 250 km/h gegenüber dem anderen Modell macht eigentlich nur Sinn fürs Autoquartett und wird die berechnete Reichweite von ebenfalls beeindruckenden 530 Kilometern schrumpfen lassen. Zudem sieht das Modell natürlich sportlicher aus und steht unter anderem auf breiten 20-Zoll-Rädern.

Einsteigermodell kommt noch

Obwohl wie in den USA vorerst nur die beide Topmodelle am Start stehen, wird die Basisversion folgen – auch in Europa. «In de USA wird die Standardversion mit einer Reichweite von 364 Kilometern in den kommenden 4 bis 6 Monaten erhältlich sein», bestätig der Mediensprecher Samy Abdel Aal. «In Europa so rasch als möglich, aber da können wir noch keine Angaben machen.»

Zur Erinnerung: Weltweit hat Tesla seit der Präsentation des Model 3 über 450'000 Reservationen entgegengenommen. Wieviele das Auto nun effektiv bestellen werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ebenso wird dann die Frage beantwortet, ab wann jene Menschen ein Model 3 bestellen können, die nicht an die Versprechungen von Elon Musk geglaubt haben und auf eine Reservation verzichteten.

