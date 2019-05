Auf Rekordjagd

VW hat bisher vor allem Studien von Elektro-Autos gezeigt, die tatsächlichen Serienprodukte lassen noch auf sich warten. Doch die Wolfsburger schaffen es dennoch immer wieder für Aufmerksamkeit im Bereich E-Mobilität zu sorgen. Zum Beispiel mit dem rein elektrisch angetriebenen Rennwagen I.D. R, der nun den Rundenrekord auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings in Angriff nimmt; zu schlagen sind 6:45,90 Minuten, aufgestellt vom chinesischen Nio NP9.

Der I.D. R hat im vergangenen Jahr bereits den Rundenrekord beim Pikes-Peak-Bergrennen in den USA aufgestellt, pilotiert vom Rennfahrer Romain Dumas. Der Franzose sitzt auch beim Rekordversuch in der «Grünen Hölle» am Steuer des 680 PS starken und 270 km/h schnellen Elektroflitzers. Die erste Testfahrt diente noch den Arbeiten am Setup, der richtige Rekordversuch findet im Sommer statt



(ds)