Auf diesen Silberpfeil ist sogar Lewis Hamilton neidisch

Es ist später Abend in Dubai und damit Zeit für ein Märchen. Allerdings diesmal nicht aus 1001 Nacht, wie sie sie hier am Golf sonst so gerne erzählen, sondern aus 1001 Pferdestärken. Denn das Auto, das sich gerade in einem auch zu später Stunde noch stark belebten Einkaufsviertel materialisiert hat, sieht tatsächlich aus wie aus einem Märchen: Flach, lang, in fliessenden Formen gezeichnet, silbern lackiert und blau beleuchtet steht es zwischen den Lamborghinis und Ferraris der Scheich-Schickeria wie ein Raumschiff, dass auf der Milchstrasse eine falsche Abfahrt genommen hat – und wäre da nicht der Stern auf der endlos langen Haube, würde man es kaum als Mercedes erkennen.

«Vision EQ Silver Arrow» heisst das Schaustück, nach dem sie sich hier alle umdrehen – und das aus gutem Grund. Denn selbst in einem Land, in dem Luxuslimousinen und Supersportwagen das Strassenbild prägen, haben sie ein Auto wie dieses noch nie gesehen. Wie auch? Es wurde ja erst diesen Sommer beim Concours d’Elegance präsentiert und ist ein Unikat, das eigentlich in eine klimatisierte Sammlung in Stuttgart gehört.

Statt F1-Champion Lewis Hamilton darf ich ans Steuer

Doch weil gerade Märchenstunde ist und weil Mercedes es schon vor ein paar Tagen im Nachbar-Emirat Abu Dhabi zur Feier der Formel1-Weltmeisterschaft in der Boxengasse ausgestellt hatte, erleben die Schwaben hier und heute ein kurzes Rendezvous mit der Realität. Und statt F1-Champion Lewis Hamilton darf ich ans Steuer.

Der Zustieg über die nur kniehohe aber weit in die Mitte gerückte Brüstung ist zwar ähnlich anstrengend wie bei einem Formel-Rennwagen, nur dass ich auch noch unter dem Dach durchklettern muss, das sich mit der Fernbedienung anheben lässt wie die Kanzel eines Kampfjets.

Doch während Hamilton sich dann in eine enge Röhre quetschen muss, als würde er ein Ganzkörperkondom aus Karbon überstreifen, liege ich überraschend bequem auf einer weichen Lederschale, um mich herum edles Holz und Bedienelemente aus massivem Metall, ich fühle mich wie in einer riesigen Badewanne – ein Eindruck, der von der elektrisierend blauen Beleuchtung noch unterstrichen wird.

Noch schweigt sich Mercedes zu den exakten Fahrleistungen aus

Allerdings ist das eine Badewanne, die nicht nur Räder hat, sondern auch zwei Motoren mit zusammen 750 PS. Zwar schweigt sich Mercedes zu den exakten Fahrleistungen aus und die mitgereisten Mechaniker bekommen schon einen Herzinfarkt, wenn man nur etwas mehr als Schritttempo fährt. Doch so, wie der Silver Arrow aussieht und so wie er sich anfühlt, kann er von 0 auf 100 nicht viel mehr als drei Sekunden brauchen, und die 432,7 km/h Spitzengeschwindigkeit, mit denen Rudolf Carraciola damals in den späten 1930er seinen Weltrekord eingefahren hat, glaubt man dem Silberpfeil unbenommen.

Allerdings muss man dafür anders als Carraciola vor 80 Jahren und Hamilton vor ein paar Tagen nicht gross kämpfen. Zwar will Mercedes in dieser Studie ausnahmsweise mal nichts vom autonomen Fahren wissen, denn in diesem Auto gibt niemand das Steuer freiwillig aus der Hand. Doch hat man als virtuellen Beifahrer einen digitalen Klon von Hamiltons Teamchef Toto Wolf an Bord, der einen vom gebogenen Bildschirm aus hinter dem Lenkrad kluge Ratschläge gibt, einen auf der Ideallinie hält und einem zum Rasen motiviert. «Keep Pushing» – das ist ein Kommando, das man sich in diesem Raumschiff auf Rädern nicht zweimal sagen lässt.

Dieses Märchen hat kein Happy End

Zwar würden die 80 kWh grossen Akkus im Wagenboden locker für 400 Kilometer reichen. Doch nach ein, zwei Stunden ist der Ausflug in die Wirklichkeit auch schon wieder vorbei. Der Silver Arrow rollt an einer Seilwinde rückwärts ins Heck eines Lastwagens und so wild die Scheichs auch mit ihren Scheckbüchern wedeln, wird er da so schnell nicht wieder heraus kommen. Denn dieses Märchen hat kein Happy End und der Silberpfeil für Captain Future hat nicht den Hauch einer Serienchance. Vergessen werden sie ihn hier am Golf trotzdem nicht. Und spätestens wenn es Nacht wird in Dubai und die Märchenstunde beginnt, werden sich alle an ihn erinnern, und zwar mit den Worten: «Es war einmal....»