Neuer Defender ist auf dem Weg zur Premiere

Land Rover gibt einen ersten Ausblick auf den neuen Defender, der am 10. September auf der IAA in Frankfurt am Main seine Weltpremiere feiern wird. Die komplett neuentwickelte Generation der britischen Allradlegende brach zu ihrer ersten Überland-Expedition auf. Startpunkt war eine der extremsten Gegenden der Erde: der Scharyn-Canyon in Kasachstan, auch bekannt als «Tal der Schlösser», mit bis zu 300 Meter hohen Felsformationen. Hier machte sich der neue Defender auf zu seiner Enthüllung auf der grossen Bühne, die Land Rover ihm am 10. September bereiten wird. Gleichzeitig öffnet Land Rover die Bestellbücher für ihren Kult-Offroader.

Nach wie vor fähigstes und belastbarstes Modell

Die neue Generation des Klassikers soll einerseits dem grossen Stammbaum der Ahnen – als fähigster und belastbarster Land Rover aller Zeiten – treu bleiben. Andererseits komplettiert der neue Defender das Modellportfolio des englischen Allradspezialisten. Er tritt an die Seite der luxuriösen und kultivierten Range Rover-Baureihen sowie der von Flexibilität und Vielseitigkeit geprägten Discovery-Modellfamilie.

«Die Entwicklung des neuen Defender ist geprägt von Leidenschaft und Respekt für das 1948 erstmals präsentierte Original», versprechen die Engländer. «Die neue Generation verknüpft das grosse Erbe mit einer neuen Dimension an Fähigkeiten und möglicher Einsatzbandbreite, wozu nicht zuletzt hochentwickelte Antriebstechnologien für jeden Untergrund entscheidend beitragen.» Der Defender soll «das Abenteuer» im 21. Jahrhundert neu definieren und seinen Pioniergeist, der seit mittlerweile 71 Jahren ein Markenzeichen der Marke Land Rover ist, nicht verleugnen.

Die Enthüllung des neuen Defenders kann man am 10. September um 9.50 Uhr auf Facebook live im Videostream mitverfolgen.

Ein Video vom Start der Expedition in Kasachstan findest du übrigens hier.

(lab/pd)