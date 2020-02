Aus Liebe zu Porsche

Es war so etwas wie eine Kinderkrankheit. Denn als ihn der Porsche-Virus erwischt hat, war Yussef Fittiani noch keine zehn Jahre alt. Nur das der Bub aus Jordanien sich nicht beim Quartettspiel infiziert wie so viele anders Kids in seinem Alter, sondern auf dem Schoss seines Vaters, der ihn als Importeur und Generalvertreter für Medizinaltechnik schon früh zu Reisen nach Deutschland und dort zu Spritztouren in einem 911er mitgenommen hat. Und anders als bei den allermeisten Kids hat sich diese Krankheit auch nicht ausgewachsen, sondern ist vielmehr chronisch geworden. Denn 40 Jahre später hat Fittiani in seiner Wahlheimat Kuwait und seiner jordanischen Geburtsstadt Amman vielleicht nicht die grösste, aber eine der bekanntesten und eindrucksvollsten Porsche-Sammlungen am Golf.



Dass der Gründer eines Porsche Clubs in Kuwait und in Amman bekannt ist wie ein bunter Hund, liegt nicht nur an seinem freundlichen Wesen, seiner losen Zunge und seinem grossen Netzwerk. Sondern seine Bekanntheit liegt vor alle an seinem Lieblingsauto, mit dem er die allermeiste Zeit unterwegs ist. Denn wo der gemeine Porsche-Fahrer in Kuwait in der Regel Cayenne oder zur Not Macan fährt, quält er sich in einem quietsch gelben Carrera GT durch den Dauerstau. Zwar kommt er dort selten über den zweiten Gang hinaus und muss sich deshalb regelmässig auf einer Rennstrecke austoben. Doch trotzdem geht für ihn nichts über die Flunder aus Weissach: «Das ist für mich eines der bedeutendsten Autos der letzten 100 Jahre und ein Sinnbild für das Porsche-Denken, für die Obsession für Technik und Geschwindigkeit», gerät er bei der gemeinsamen Fahrt durchs nächtliche Kuwait ins Schwärmen.

Kanariengelber GT



Allerdings hat er den Wagen über die Jahre ein bisschen, nun ja, optimiert. Über die Zierteile aus Sichtkarbon kann man dabei genauso streiten wie über den Schriftzug mit seinem Namen am Heck. Doch dass er ein Hubsystem eingebaut hat, mit dem der Carrera GT die Nase lupfen kann, dass muss man ihm bei den vielen Temposchwellen nachsehen, die sie hier auf die Strasse betoniert haben. Und zumindest den 612 PS starken V10-Sauger hat er unberührt gelassen. «Sich daran zu vergreifen wäre ein Sakrileg», gibt sich Fittiani eisern.

Bis es ihm für den kanariengelben Carrera GT gereicht hat, musste sich der Importmagnat allerdings ein wenig gedulden. Doch die Porsche-Leidenschaft hat ihn schon früh viel Geld gekostet. Nachdem er in der S-Klasse seines Vater auf den Strassen von Kuwait und Amman heimlich das Fahren gelernt hat, während der alte Herr auf Dienstreise war, hat er sich zum Studium in den USA gleich von der Verwandtschaft Geld geborgt und ist nebenbei in den Autohandel eingestiegen. Einen Wagen nach dem andern hat er billig ersteigert, bis er endlich die 42’000 Dollar zusammen hatte, die er für seinen Porsche 944 brauchte. «Und als der Wagen dann endlich vor der Tür stand, habe ich mich nicht getraut ihn zu fahren», erzählt Fittiani. «Wochenlang habe ich ihn nur aus dem Küchenfenster angeschaut und konnte nicht glauben, dass er tatsächlich mir gehört.»

Einen Porsche nach dem anderen



Danach allerdings ging es ein bisschen schneller mit den Sportwagen. Kaum zurück am Golf und bei Vater in die Firma eingestiegen, kaufte Fittiani einen Porsche nach dem anderen – meist die Sportmodelle aus der GT- oder der RS-Serie. «Mindestens zwei Dutzend werden es bislang gewesen sein und alle ein, zwei Jahre kommt ein neues dazu», sagt Fittiani, und erzählt von den vielen Werksabholungen. Mittlerweile kennt er sich in Stuttgart deshalb so gut aus, dass er sogar weiss, wo er seine Autos von Hand waschen kann – eine Routine, die dem Vielverdiener lieb und teuer geworden ist.

Selbst daheim, wo eine Autowäsche nicht mehr kostet als eine Dose Limonade an der Tankstelle, greift er am liebsten selbst zu Eimer, Schwamm und Lappen. Sonst würden seine Autos nicht so funkeln. Erst recht nicht in einem Land, über das alle paar Tage ein Sandsturm hinwegfegt. Dabei geht seine Liebe zum Detail so weit, dass er während der letzten grossen Inspektion seines Carrera GT nächtelang bei seinem Porsche Händler war und die Motorteile mit der Zahnbürste poliert hat, bevor der Meister den 5,7 Liter grossen Zehnzylinder wieder zusammenschrauben konnte.

Keinen Platz mehr



Nur ein Problem drückt den Porsche-Sammler im Augenblick gewaltig: Er hat für seine Autos einfach keinen Platz. Ein paar Fahrzeuge, darunter eine liebevolle Replica des James Dean-Porsches, stehen in Amman und fehlen ihm jeden Tag, den er in Kuwait ist. Zumal er dort mit Hunderten von Devotionalien aus Zuffenhausen und Weissach auch noch ein hübsches Spielzimmer für grosse Jungs eingerichtet hat. Und was er in Kuwait nicht daheim parken kann, steht wie das 911 Turbo Cabriolet aus der Baureihe 996, der weisse GT3 und der gelbe GT3 RS jeweils von 2007, der 997 GT2 und das 1989er schwarzes Elfer Cabrio am anderen Ende der Stadt in einer unscheinbaren Tiefgarage. Die hat er zwar klimatisiert und piekfein hergerichtet, aber der Zugang wird mit zwei massiven Rolltoren und einem halben Dutzend pfundschwerer Schlösser gesichert, weil er dem Wachmann oben auf der Strasse nicht traut. Doch erstens geht ihm dort der Platz aus und zweitens ist die Zufahrt so verwinkelt, dass er den Carrera GT zum Beispiel nur rückwärts hinunter rangieren kann. Und das ist auf Dauer eine ziemlich riskante Angelegenheit.



Lange werden seine Autos ihr Dasein aber nicht mehr in den Garagen fristen müssen und Fittiani muss auch nicht mehr pendeln. Denn wenn alles nach Plan läuft, wird er schon im nächsten Jahr in Jordanien ein Café eröffnen, das zugleich Museum für seine Devotionalien, Garage für seine Sammlung und Hangout für die Petrolheads der Hauptstadt sein soll. Wo das Kaffee hinkommt, das weiss er schon lange. Nein, nicht in die Stadtmitte. Denn statt auf Laufkundschaft setzt er auf Gäste, die mit dem Auto kommen und für die auch der Weg das Ziel ist. Es kommt deshalb auf die Hügelkette am Rande Stadt, ganz oben auf einen Gipfel, an das Ende einer langen kurvigen Strasse – schliesslich will der Porsche-Fan schon auf dem Weg zur Arbeit seinen Spass haben.

(tg)