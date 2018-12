Auto bleibt Prestigeobjekt

Carsharing-Services und Fahrdienste werden vor allem in den städtischen Verdichtungsräumen eine wichtige Rolle spielen. Im Zuge dieser Entwicklung wird dem eigenen Fahrzeug oft eine sinkende Bedeutung nachgesagt. Die Ergebnisse der neusten Studie von Arthur D. Little widerlegen dies. Verbraucher legen nach wie vor grossen Wert auf ein eigenes Automobil. «Insbesondere in der Zielgruppe der jungen Fahrer ist der Wunsch nach einem eigenen Auto unverändert hoch», heisst es. So wünschen sich 53 Prozent der unter 30-jährigen ein eigenes Fahrzeug.

Umfrage Was ist das Auto für Dich? Ein Prestigeobjekt

Ein Mittel zum Zweck

Ein Schlüssel zur Unabhängigkeit

Ein Relikt aus vergangenen Zeiten

Auto nach wie vor ein Prestigeobjekt

In älteren Segmenten ist der Wunsch nach dem eigenen Fahrzeug zwar weniger stark, aber konsequent höher als 2015. «Es ist eindeutig, dass das Auto als Prestigeobjekt nicht an Bedeutung verlieren wird», so Studienleiter Klaus Schmitz. «Zwar sind jüngere Kunden per se offener gegenüber der Nutzung von Carsharing, das eigene Auto bleibt aber für die Mehrheit wichtig.»



(lab)