Autowerke nehmen Betrieb langsam wieder auf

Nach Wochen des Stillstands nehmen die Autohersteller langsam die Produktion wieder auf. Daimler (Mercedes-Benz und Smart) fuhr seine Werke am Montag hoch, mit dem Schwerpunkt auf der Antriebs- und Getriebetechnik. Ebenfalls am Montag startete die Produktion von Volvo im Werk Torslanda.

Auch im belgischen Gent wird wieder gearbeitet. Die Wiedereröffnung des Werks in South Carolina in den USA ist für den 11. Mai geplant. VW hat die Produktion in Zwickau und Bratislava hochgefahren. In Wolfsburg, Emden und Hannover soll es nächste Woche wieder losgehen, genauso in Portugal, Spanien, Russland und den USA.

Opel noch unklar

Audi hat den Betrieb im Motorenwerk im ungarischen Györ gestartet und will die Autoproduktion in Ingolstadt Ende April schrittweise wieder hochfahren. Wann das Werk Neckarsulm anlaufe, sei im Moment noch offen. Hyundai hat die Produktion im tschechischen Nosovice wieder aufgenommen.

BMW hat den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa und Nordamerika bis 30. April verlängert. Porsche lässt seine Werke in Stuttgart-Zuffenhausen und in Leipzig wegen Engpässen in der Lieferkette noch geschlossen. Bei Opel ist noch keine Entscheidung gefallen: Die PSA-Tochter bereite aber den Neustart in den deutschen Werken vor.

(lab)