BMW offeriert Ladesäulen für Unternehmen

Mehr Elektromobilität im Berufsverkehr – das ist das Ziel der Initiative plug@work, die BMW Schweiz zusammen mit den Partnern EKZ Eltop, BKW und Groupe E ins Leben gerufen hat. Beim Erwerb eines Elektro- oder Plug-in-Modells der Marken BMW und Mini erhält der Kunde den Strom für die ersten 60'000 Kilometer (oder drei Jahre) geschenkt. Diesen kann er über eine Ladesäule beziehen, welche an seinem Arbeitsort kostenlos installiert wird.

Die Ladesäule ist nach der Installation Eigentum des Unternehmens. «Die Initiative plug@work bietet ideale Möglichkeiten, um deutlich zu machen, dass elektrische und damit lokal emissionsfreie Mobilität keine Zukunftsvision sein muss, sondern bereits heute perfekt in den Alltag passt», sagt BMW-Schweiz-Chef Paul de Courtois.

Grössere Unternehmen profitieren von Experten-Beratung

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur am Arbeitsort ist dabei der Kern des Angebots, es geht aber darüber hinaus: Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern können eine von EnergieSchweiz offerierte Beratung durch unabhängige Experten in Anspruch nehmen, in denen Unternehmensführung und Mitarbeitende informiert werden, wie sich betrieblich bedingte Mobilität effizienter, kostengünstiger und umweltschonender organisieren lässt.

Die Unternehmen erhalten dabei Unterstützung bei der Optimierung ihrer betrieblichen Ökobilanz sowie bei der Erfüllung von Umweltnormen und CO2-Grenzwerten. Und natürlich präsentiert BMW bei der Gelegenheit ihre aktuellen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge der Marken BMW und Mini.



