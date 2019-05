Escalade, Corvette und Co. in Zürich bald mit Abo

Mit dem Premium-Mobilitätsservice BOOK by Cadillac hat Cadillac Europe letztes Jahr in München den Startschuss für eine neue Art der Fahrzeugnutzung abgegeben. Aufgrund des grossen Zuspruchs auf das flexible Programm iwurden weitere Metropolen in Europa für eine mögliche Erweiterung analysiert. Und bald ist es soweit: Ab diesem Sommer kommen auch Interessenten im Grossraum Zürich in den Genuss, die luxuriösen Modelle von Cadillac und High-Performance Sportwagen von Chevrolet im Rahmen eines Abo-Modells zu fahren.



«Wir freuen uns, unseren Mobilitätsservice BOOK by Cadillac auf Zürich auszuweiten und hier schon bald eine Pilotphase zu starten», so Martin Siegenthaler, Head of Marketing Communications Cadillac Europe, zur Ausweitung des Programms im europäischen Raum. «Wir sind überzeugt, dass die anspruchsvolle Klientel in und um Zürich die Möglichkeit schätzen wird, ein Premiumfahrzeug zu bewegen, dass genau zu ihren momentanen Anforderungen passt. Abonnenten in Zürich können eine luxuriöse Limousine für eine Geschäftsreise, einen Sportwagen für die Spritztour zwischendurch und für den Wochenendausflug mit Familie in die Berge einen grossen SUV buchen können.»



Mehr Anmeldungen als Plätze in München

Nach einer vorangegangenen Pilotphase fiel der offizielle Startschuss des Cadillac-Abomodells in München im Sommer letzten Jahres. Schon kurz nach Einführung des Mobilitätsservices verzeichnete Cadillac Europe mehr Anmeldungen als Abonnenten-Plätze vorgesehen waren. Ein bedeutender Unterschied zu München wird sein, dass Cadillac Europe in Zürich verstärkt mit dem dort ansässigen Händler SENAG Automobile kooperiert, der sämtliche operativen Aufgaben übernehmen wird.



Vom Luxus-SUV bis hin zur scharfen Corvette

BOOK by Cadillac-Teilnehmer schätzen insbesondere, dass Ihnen Modelle quer durch die aktuelle Cadillac-Modellpalette und darüber hinaus die Chevrolet Sportwagen Camaro und Corvette zur Verfügung stehen. Dazu kommen praktisch unbeschränkte Wechselmöglichkeiten und unlimitierte Kilometer, der Concierge-Service, mit dem man sich das Auto vor die eigene Tür bringen lassen kann und das alles ab einer Laufzeit von nur einem Monat, ohne sich um administrative Details wie Wartung, Steuern oder Versicherung kümmern zu müssen.

Die Preise stehen noch nicht fest, in München bieten die Amis drei verschiedene Mitgliedschaftsmodelle an: 1 Monat für 1700 Euro, 3 Monate für 1600 Euro/Monat oder 6 Monate für 1500 Euro/Monat. Alle Mitgliedschaftsmodelle können beliebig oft verlängert werden. Ihre Mitgliedschaft deckt sämtliche Kosten für Wartung, Versicherung, Steuern, Sommer- und Winterreifen sowie Autobahnvignetten für die Schweiz und Österreich ab.

Interessenten am neuen Mobilitätsangebot in Zürich können sich unter www.bookbycadillac.ch anmelden. Die verfügbaren Modelle siehst du in unserer Diashow.

(lie/pd)