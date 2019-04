Ganz schön flott für einen 65-Jährigen. Beinahe ein ganzes Lebensalter nachdem der damalige deutsche Generalimporteur für Amerika die Idee eines Porsche Speedster aufbrachte, präsentiert Porsche die Neuauflage in New York. Jener legendäre Max Hoffman, der auch den BMW 507 und den Mercedes Benz 300SL mit den Flügeltüren ins Leben riefen liess, hatte 1954 Ferry Porsche dazu gedrängt, einen leichteren, schnelleren und niedrigeren Porsche für die USA zu bauen und ihn Speedster zu nennen. Die neueste Generation jenes ursprünglichen «schnellen Flitzers» wird am 19. April auf der New Yorker Auto Show offiziell präsentiert werden.

Bildstrecken Zwischen Himmel und Zukunft Techart zeigt ultimativen 911er mit 770 PS in Genf Eine Studie zum Verlieben ramp begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

ramp.space begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

Ein wirklich grosses Geheimnis war er ja nicht mehr, der Speedster. Vor fast einem Jahr präsentierte Porsche die dritte Speedster Generation als Konzept in Zuffenhausen. In Dual-Tone Lack, mit den typischen Höckern hinter den Sitzen, «double-bubble» genannt, einem Tankstutzen mitten auf der Motorhaube und – als nostalgisches i-Tüpfelchen – ikonischen Talbot-Aussenspiegeln an den Flanken.

Im Herbst dann zeigte Porsche auf dem Pariser Auto Salon dann eine in knalligem Rot daherkommende, sonst aber nur leicht überarbeitete Version eben dieses 911 Speedster Concept auf 21-Zoll Rädern im attraktiven Kreuzspeichen-Design. Ein Hinweis, dass sich die endgültigen Modelle kaum mehr vom Präsentierteller-Design unterscheiden würden.

Zusammenarbeit mit Porsche Motorsport in Weissach

Das Produktionsmodell ist in sämtlichen Karosseriebauteilen und der Technik in der Tat identisch. Porsche legt grossen Wert herauszustellen, dass diese Generation des Speedsters eine Zusammenarbeit von Porsche Motorsport in Weissach, Style Porsche und Porsche Exclusive Manufaktur war – was erklärt, dass die Änderungen zwischen den beiden Konzepten eher kosmetischer Natur, angefangen bei der Lackierung in Indisch-Rot über die neuen 21 Zoll grossen Räder im Kreuzspeichendesign bis zum schwarzen Leder-Interieur.

Die Karosserie-Linie ist natürlich identisch, tief geduckt, wie man das vom Speedster nicht anders kennt. Die Windschutzscheibe wurde – traditionell könnte man fast sagen – abgesenkt und die Seitenscheiben entsprechend verkürzt, was dem Speedster – ebenso traditionell – die typisch attraktive Lauerstellung verlieh. Der in Schwarzchrom und Platin gehaltene Tankstutzen sitzt immer noch zentral in der Kühlerhaube, was schon den Besitzern des ursprünglichen Speedsters beim Betanken die ein oder andere Hemdmanschette kostete. Die bekannten und beliebten aerodynamischen Lufthutzen sind etwas abgemildert, bleiben aber ein deutliches Stilmerkmal des Speedsters. Und deren Carbon-Verkleidung verbirgt einen High-Tech-Überrollbügel.

Mit Tonneau-Cover – wie im Speedster üblich

Alles wie zu den besten Zeiten also, und – wie im Speedster üblich – werden die Häupter der Speedster-Piloten meteorologisch von einem Tonneau-Cover geschützt, das mit Befestigungsknöpfen am Rahmen festgezurrt wird, was ihm den verwegenen Anstrich eines windigen Lebenskünstlers gibt, ohne das wahre (und treue) Herz des Sportlers zu kompromittieren.

Das für den Konzern Wichtigste beim jetzigen Speedster scheint die Einführung des Heritage Design Package der Porsche Exclusive Manufaktur zu sein, die es dem Kunden nun erlaubt, selbst die ausgefallensten und individuellsten Ausstattungselemente in seinem Porsche zu integrieren, zu denen auch die fabulösen Talbot-Aussenspiegel gehören.

Für einen Erben von Max Hoffmans Ur-Speedsters ist es nichts Ungewöhnliches, sich Karosserieteile auszuleihen, in diesem Fall vom Carrera 4 Cabrio. Aber wie gesagt, das war schon immer so, warum sollte man es also anders machen. Die vier LED-Leuchtelemente in jedem der Scheinwerfer sind ebenso markenprägend wie die Heckleuchten. Die Frontschürzen hingegen sind neu gezeichnet, die Kotflügel deutlich weiter ausgestellt, und die schärfer klingende Auspuffanlage mit den mächtigen Endrohren aus Titan liegt in der Mitte. Unter der Haube hingegen hat sich die Geschwisterliebe etwas verlagert.

Fahrwerk und Grossteile der Technik aus dem GT3

Der Vierliter-Sechzylinder-Boxer liefert 500 PS an das Sechsgang-Schaltgetriebe aus dem Dreier – braucht man sich also über hervorragende Fahreigenschaften nicht die geringsten Sorgen zu machen.

Allerdings sollte man sich mit der Bestellung beeilen, erwägt man den Erwerb eines der grandiosen Speedsters. Porsche limitiert die Auflage des schicken Schnellen nämlich auf 1948 Stück, eine Reminiszenz an die Premiere des ersten Roadsters aus dem Jahre 1948. Aber auch die Rationierung hat Tradition – die Speedster-Version aus der 997-Serie hatte eine limitierte Auflage von – Überraschung – 356 Einheiten. Einer davon kostete damals etwas mehr als 200'000 Euro. Arg viel günstiger wird’s diesmal auch nicht werden. Tradition eben.