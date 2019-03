Big Brother greift bei Volvo im Notfall ein

Stellen Sie sich vor: Zukünftig sorgt sich Ihr Auto um Ihre Sicherheit. Es fährt deshalb nur 100 Stundenkilometer schnell und bremst in 30er-Zonen automatisch ab. Zudem überwacht es Ihre Aufmerksamkeit mit Kameras und meldet Ihren Zustand an den Automobilhersteller. Stellt dieser fest, dass Sie sich zu wenig auf die Strasse und zu viel aufs Handy konzentrieren oder am Steuer gar unter Drogeneinfluss sitzen, warnt er Sie davor, so weiterzufahren. Resultiert aus der Warnung keine Besserung, leitet das Fahrzeug automatisch einen Notstopp ein und parkiert sich selbstständig am Strassenrand – natürlich mit aktiviertem Warnblinker.

Umfrage Geht Volvo mit seinen neuen Sicherheitsvorkehrungen zu weit? Nein, Sicherheit ist das oberste Gebot!

Ja, das ist eine Bevormundung der Autofahrer.

Kommt ganz darauf an, was die Schweden mit den erfassten Daten anstellen.

Keine Fiktion sondern Wirklichkeit

Erinnern Sie solche Szenarien an Big Brother, der in George Orwells Roman «1984» als fiktiver Führer einer autoritären Partei über die Menschheit wacht? Dann sollten Sie schleunigst umdenken. Denn bei Volvo versteht man den neu ins Leben gerufenen «Grossen Bruder» als positiven und hilfsbereiten Charakter, der zukünftig mit allen genannten Mitteln versucht, möglichst viele Autounfälle zu verhindern, die mit Verletzungen oder gar dem Tod enden könnten.

«Wir wollen eine Diskussion darüber starten, ob Automobilhersteller das Recht oder vielleicht sogar die Pflicht haben, Technik in ihren Autos zu installieren, die das Verhalten der Fahrer verändert und Fehlverhalten wie zu schnelles Fahren, Drogenkonsum oder Ablenkungen verhindert. Wir haben noch keine endgültige Antwort auf diese Fragen», erklärte Volvo-CEO Håkan Samuelsson vergangene Woch am Hauptsitz in Göteborg.

Die Schwachstelle ist der Mensch

Einen ersten Beitrag zum Diskussionsanstoss liefern die Schweden mit dem Projekt E. V. A. (Equal Vehicles for All), der sofortigen Veröffentlichung von bisher unter Verschluss gehaltenen Unfalldaten. «Rund 40 Jahre haben wir über 75'000 reale Unfälle analysiert und deren Gründe und Auswirkungen erforscht. Dieses Wissen teilen wir nun mit der gesamten Autoindustrie, um die Unfallverhütung weltweit voranzubringen», sagt Volvo-Sicherheitsexpertin Lotta Jakobssen. Zukünftig will der Grosse Bruder aus Schweden also geschwisterlich teilen und so einen gewichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Denn wie die neusten Volvo-Unfallforschungen ergeben haben, liegt trotz umfangreichen aktiven und passiven Sicherheitssystemen immer noch viel im Argen. Überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Ablenkung haben die Sicherheitsforscher von Volvo als gewichtige Unfallfaktoren eruiert. Ihr Fazit: Der Mensch am Steuer ist die Schwachstelle - und die soll nun mit entsprechenden Massnahmen kontrolliert werden.

Bei 180 km/h ist Schluss

Die unlängst angekündigte Limitierung aller neuen Volvo-Modelle auf 180 km/h wird ab 2020 ein erster Schritt in diese Richtung. Zeitgleich lancieren die Schweden als Weltpremiere den Care Key: Auf einem leuchtend-orangen Zündschlüssel kann der Fahrzeugbesitzer ein Tempolimit programmieren. Geht das Sicherheitsdenken des Autoherstellers zu weit?

Viel mehr Diskussionspotenzial birgt aber eine weitere Volvo-Ankündigung: das Driver Monitoring System. Demnach sollen in einigen Jahren alle Volvo-Cockpits mit einem Kamerasystem bestückt sein, welches den Fahrzeuglenker und seine Konzentration auf den Verkehr überwachen, ihn im Notfall mit Signalen warnen und in Extremsituationen sogar einen automatischen Notstopp des Fahrzeugs forcieren kann.

Die wohl krasseste Idee der neuen Volvo-Sicherheitskampagne ruft viele Fragen auf. Zeigt sich hier der Grosse Bruder nicht allzu besorgt? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Und wird die Privatsphäre der Fahrzeuglenker zukünftig in allen modernen Autos dermassen tangiert? Antworten erhoffen sich die Volvo-Verantwortlichen aus den nun bevorstehenden Debatten. Doch vom eingeschlagenen Weg wollen sie sich nicht mehr abbringen lassen. Die Stossrichtung macht Henrik Green, Senior Vice President für Forschung und Entwicklung, klar: «Wenn es um Sicherheit geht, wollen wir zukünftig lieber Unfälle vermeiden, statt ihre Folge zu reduzieren.»