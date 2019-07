Bist Du bereit für das E-Zeitalter?

Früher war zwar nicht alles besser, aber einfacher. Da gab es Benziner oder Diesel. Eine Limousine oder einen Kombi. Ein Coupé oder ein Cabrio. Heute gibt es die alle auch noch, dazu aber Kompaktwagen, SUV in allen Segmenten, Crossover, Vans, Cityflitzer und vieles mehr. Und für die stehen nicht nur die beiden Verbrenner zur Auswahl, sondern alternative Antriebe – Hybrid, Plug-in-Hybrid, CNG (Erdgas) und Wasserstoff.

Weil der Diesel verteufelt und der Hybrid von vielen nur als «Brückentechnologie» bezeichnet wird, sind Elektroautos derzeit die Lieblinge. Zumindest am Stammtisch und in den Medien. Doch auf unseren Strassen liegt der Marktanteil noch immer bei bescheidenen 3,8 Prozent – aber es geht stetig aufwärts. Denn zum einen rollen in den kommenden Monaten wichtige neue Stromer an den Start, zum andern wird die Ladeinfrastruktur laufend verbessert.

Alles beginnt mit der «EQ ready»-App

Aber kann ich meinen Alltag mit einem Stromer bewältigen? Diese entscheidende Frage beantwortet die «EQ ready»-App (gratis im Apple- oder Google Play Store) von Daimler. Sie vermittelt auf Basis der zur Verfügung stehenden Parameter wie Auto, Aussentemperatur und die aufgezeichneten gefahrenen Strecken auf verständliche Art und Weise, ob man seinen Alltag mit einem Elektroauto bewältigen kann. Nach 1868 zurückgelegten Kilometern attestierte uns die App: «Dein EQ-Readiness-Faktor für den Mercedes EQC beträgt 94 Prozent.»

Ob das stimmt, wird unser Jahrestest mit Mercedes-Benz EQC zeigen.



(lie)