Continental hat alles im Blick

Continental hat ein kombiniertes Umfelderfassungssystem entwickelt. Es besteht aus einer nach innen schauenden Infrarot-Kamera und einer nach aussen blickenden Kamera. Das System beobachtet sowohl den Fahrer als auch die Verkehrssituation und ermittelt fortlaufend, ob der Mensch in der Lage ist, die Fahrverantwortung zu übernehmen.

Die Kameradaten, die von der dazugehörigen Software permanent ausgewertet werden, zeigen beispielsweise, ob der Fahrer aufmerksam oder abgelenkt ist, ob er sich den Kindern auf den Rücksitzen zugewandt hat oder seinem Smartphone und ob er die Hände am Lenkrad hat oder anderweitig beschäftigt ist.

Die so genannte «Road and Driver»-Kamera ist an dem Ort untergebracht, an dem bei modernen Autos heute die Kamera sitzt, deren Objektiv nach vorne auf die Strasse gerichtet ist und Daten für Fahrassistenzsysteme bereitstellt – hinter der Windschutzscheibe oberhalb des Rückspiegels. Continental will das System bis 2021 serienreif haben.



(red)